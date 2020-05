Inertial Drift : une date de sortie et des versions physiques pour le jeu de course à la Initial D

Level 91 Entertainment donne aujourd'hui des nouvelles d'Inertial Drift, un jeu fortement inspiré de la franchise Initial D proposant des courses en un contre un où seule la maîtrise du drift compte. Le titre arrivera cet été sur toutes les plateformes majeures, mais deux d'entre elles auront droit à un traitement spécial.

La date de sortie d'Inertial Drift est donc fixée au 7 août 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, et PQube se chargera de distribuer une version physique du jeu de course sur PS4 et Switch, à la même date. Un aperçu des boîtes et de la jaquette a même été dévoilé par le studio.

Inertial Drift nous plongera dans une uchronie des années 90 rétrofuturiste où les joueurs devront maîtriser le drift avec « une transmission à deux leviers de vitesse », via les joysticks. Le gameplay promet donc d'être assez particulier, et le titre inclura 16 voitures avec des caractéristiques uniques ainsi qu'une vingtaine de circuits. Les joueurs retrouveront enfin un mode solo scénarisé et du multijoueur, en ligne ou local.