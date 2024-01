Infestation 88 : Mickey Mouse déjà détourné dans un jeu d'horreur

Depuis le 1er janvier 2024, Mickey Mouse est tombé dans le domaine public. La toute première version de la mascotte de Disney, aperçue en 1928 dans le court-métrage d'animation Steamboat Willie, peut désormais être utilisée par tout le monde, certains développeurs n'ont pas traîné.

Nightmare Forge Games vient de dévoiler Infestation 88, un jeu d'horreur coopératif et épisodique mettant en scène une vermine terrifiante. Eh oui, le monstre principal reprend l'apparence de Mickey Mouse, du moins celle de 1928 en noir et blanc, le design moderne avec les gants et le short rouge est toujours la propriété de Disney. Une première bande-annonce est déjà à découvrir ci-dessus, le titre sortira d'abord en Early Access sur Steam, ça sent clairement l'opportunisme pour faire parler du jeu et du studio...

Mickey Mouse va être détourné à foison dès cette année, le film d'horreur Mickey’s Mouse Trap est déjà dans les rails pour une sortie en 2024, rappelant Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, basé sur Winnie l'ourson, lui aussi tombé dans le domaine public depuis 2022. Les fans de Disney peut découvrir le court-métrage Steamboat Willie sur Disney+ à 10,99 € par mois ou 109,90 € par an.