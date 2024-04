Infogrames : le tatou français de retour, merci Atari ?

Aujourd'hui, le nom d'Infogrames est surtout connu pour être un running gag dans l'émission Joueur du Grenier, mais dans les années 80 et 90, l'éditeur français était incontournable. Fondé par Christophe Sapet et Bruno Bonnell, le studio a édité un tas de jeux sous licence et racheté de nombreux développeurs, une sorte d'Embracer Group de la vieille époque.

Le nom d'Infogrames a disparu en 2009, renommé Atari SA pour mieux séduire le marché nord-américain, un studio qui refait parler de lui ces dernières années avec une console et surtout des jeux. Mais voilà qu'Atari annonce le retour d'Infogrames, qui sera un label d'édition. Le président-directeur général Wade Rosen déclare :

Pendant des décennies, Infogrames s'est bâti une réputation d'éditeur et de développeur de jeux étonnants et éclectiques, et nous sommes ravis de le ramener.

Le tatou revient donc d'entre les morts, sans les couleurs arc-en-ciel cette fois, reste à savoir désormais ce que proposera Infogrames à l'avenir. Sans doute des jeux sous licence, en espérant que la qualité soit au rendez-vous ! Si le rétrogaming vous intéresse, vous pouvez retrouver l'Atari 2600+ à partir de 119,99 € sur Amazon et Cdiscount.