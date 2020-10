INSOLITE sur Assassin's Creed Valhalla : Maul Cosplay parodie la vidéo virale du Technoviking en tenue d'Eivor

Le fait que le prochain Assassin's Creed se passe dans l'univers des vikings en inspire plus d'un, sur le plan officiel comme du côté des fans. Ubisoft a par exemple diffusé la semaine dernière un chapitre de manga de quelques pages par le créateur de Vinland Saga. La communauté ne manque pas non plus d'idée de cross-over, en témoigne la courte vidéo concoctée par Maul Cosplay.



Le passionné allemand vient de terminer son costume d'Eivor, et il a décidé de l'utiliser pour une parodie à laquelle personne n'avait encore pensé. Il a détourné la vidéo virale du Technoviking, célèbre depuis les années 2000, dans lequel un fêtard aux cheveux longs et torse nu se dandine avec des mouvements très secs, en rythme sur de la musique électronique. Le décalage évident entre le golgoth musclé et ses camarades de jeu encore à l'échauffement a rendu cette séquence culte, et un détournement de plus vient donc d'avoir lieu grâce à Maul Cosplay. Le résultat est fascinant, le réalisateur ayant soigné le pastiche dans les moindres détails, du grain au cadrage, en passant par la présence de figurants en tenue d'époque.



De quoi en faire une nouvelle vidéo virale ? Au public d'en décider ! À part ça, la date de sortie d'Assassin's Creed Valhalla, c'est pour le 10 novembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X et S et Stadia, et le 19 novembre en France sur PS5.

