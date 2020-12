INSOLITE : un Ford Explorer acheté, une PS5 offerte, et la publicité pour l'opération est dingue !

Entre les partenariats avec Travis Scott et Rick & Morty, Sony Interactive Entertainment a déjà surpris pour la publicité de sa PlayStation 5. Le constructeur vient cependant de repousser les limites de l'inattendu en annonçant une opération commune avec un autre constructeur, automobile cette fois, Ford.

En Espagne, si vous achetez le nouveau Ford Explorer Plug-In Hybrid, une PS5 est offerte ! L'offre est valable sur la première série de modèles construite, et est malheureusement seulement proposée outre Pyrénées. Le cadeau est sympathique, surtout en cette période de disette où bien des joueurs n'arrivent pas à commander la fameuse console toujours en rupture de stock, mais sachant que le véhicule 7 places est vendu au minimum au prix de 71 510 €, cela ne devrait pas non plus être un argument décisif pour beaucoup de monde.

Cerise sur le gâteau, le partenariat a donné lieu à une pub complètement folle avec des zombies, un monstre à tentacules, un mecha, un extraterrestre et une PlayStation 5 dans le coffre.

La PS5 n'est actuellement pas disponible à la vente faut de stocks, au contraire de ses jeux et accessoires.

