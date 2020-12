INSOLITE sur la PS5 : la pénurie de stock parodiée dans un sketch de Saturday Night Live avec Eminem et le Père Noël

La pénurie de PlayStation 5 est au cœur de bien des débats chez les joueurs, et le sujet commence même à intéresser au-delà de la sphère vidéoludique. Ce week-end, l'émission culte de NBC Saturday Night Live s'est ainsi servie de cette actualité pour en faire un sketch dont ses humoristes ont le secret.

Elle a en effet parodié la mythique chanson Stan de Eminem et Dido, pour dépeindre un fanatique de PlayStation qui n'a pas pu commander de PS5 pour les fêtes, et qui écrit au Père Noël pour déverser sa colère et obtenir le présent tant convoité. Le personnage, ici baptisé Stu, est campé par le comédien Pete Davidson, tandis que Kate McKinnon reprend le rôle de Dido et Bowen Yang interprète Elton John, pour un interlude au piano en hommage aux Grammy Awards de 2001.

Et si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous aurez droit à une petite surprise... La PS5 n'est actuellement pas disponible en précommande, au contraire de ses jeux et accessoires.

