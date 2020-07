INSOLITE sur Ghost of Tsushima : l'acteur incarnant Jin très content de voir ses fesses dans le jeu

Sorti le 17 juillet dernier, Ghost of Tsushima se déroule pour rappel au Japon féodal et met en scène Jin Sakai, un ronin qui affronte des Mongoles envahissant son pays. Le personnage est incarné par Daisuke Tsuji, qui a prêté sa voix au héros, mais également son corps, et pas seulement son visage.

Daisuke Tsuji a tout récemment joué à Ghost of Tsushima sur Twitch, et une scène l'a particulièrement amusé, celle où Jin se retrouve nu dans un onsen, laissant apparaître quelques secondes les fesses du personnage. Le chat était évidemment au courant de l'arrivée de cette séquence et a enregistré la réaction de Daisuke lors du stream, l'acteur s'exclamant « Ouaaaaiiiissss ! Pourquoi est-ce que je dis « oui » à mes propres fesses ? ». Un clip particulièrement amusant à découvrir ci-dessus.

Pour rappel, Ghost of Tshushima est disponible exclusivement sur PlayStation 4, vous pouvez retrouver notre guide d'achat afin de le trouver au meilleur prix.

Lire aussi : TEST de Ghost of Tsushima : comme le jour et la nuit...