INSOLITE sur Microsoft Flight Simulator : un énorme building s'élève à Melbourne, voici pourquoi

Microsoft Flight Simulator est sorti cette semaine sur ordinateurs, via Steam et le Windows Store, et depuis, les pilotes virtuels ont enfilé leurs plus belles lunettes de soleil et chemises blanches afin de prendre place à bord du cockpit de leur avion préféré pour survoler la planète entière. Mais la Terre est pleine de surprise.

In Microsoft Flight Simulator a bizarrely eldritch, impossibly narrow skyscraper pierces the skies of Melbourne's North like a suburban Australian version of Half-Life 2's Citadel, and I am -all for it- pic.twitter.com/6AH4xgIAWg — Alexander Muscat (@alexandermuscat) August 19, 2020

Rapidement, des joueurs ont en effet remarqué qu'à Melbourne, en Australie, un énorme bâtiment se dresse au milieu de la ville, sans trop d'explications à première vue. Alors non, la ville australienne n'essaye pas d'imiter Dubaï, et Asobo Studio n'a pas totalement craqué sur le coup, il s'agit d'une erreur liée à la manière dont a été créé Microsoft Flight Simulator. Pour afficher avec la meilleure qualité graphique possible les villes du monde entier, le simulateur utilise Bing Maps, un service de Microsoft similaire à Google Maps qui se base sur les données en open source d'OpenStreetMap. Comme l'explique un internaute sur Twitter, un utilisateur d'OpenStreetMap s'était trompé il y a environ un an en indiquant que le building en question comprenant 212 étages, au lieu de 2 en réalité. Une erreur rapidement corrigée dans la base de données, mais entre-temps, Asobo Studio a enregistré les informations d'OpenStreetMap pour continuer le développement de Microsoft Flight Simulator, et l'énorme bâtiment s'est donc retrouvé dans le jeu, au beau milieu de Melbourne. Un joueur a d'ailleurs partagé quelques captures, et le building est vraiment immense !

La technologie pour développer Microsoft Flight Simulator n'est donc pas infaillible, mais ce petit souci fait plus sourire qu'autre chose, heureusement. Le titre est sorti le 18 août dernier sur PC, il a totalement séduit la presse spécialisée, et vous pouvez acheter le jeu à 54,99 € sur Amazon.fr.

