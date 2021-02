INSOLITE : Steam bannit le développeur Very Positive de sa plateforme pour tromperie

Cette semaine, Valve a banni le studio indépendant Very Positive, composé d'une seule personne, car il a selon lui essayé de tromper les joueurs. Une affaire pour le moins insolite qui montre bien l'ingéniosité de certains développeurs pour tenter de séduire les joueurs, ici grâce à un code couleur.

Depuis quelques années, Steam affiche la moyenne des avis des utilisateurs dans l'encadré présentant le titre, avec des couleurs : rouge pour les avis très négatifs, jaune pour les avis mitigés et bleu pour les avis positifs. En anglais, quand un jeu est très apprécié, il arbore donc un joli « Very Positive » bleu. Et justement, en dessous se trouvent les noms des éditeurs et développeurs, là encore en bleu. Eh bien, un petit malin a eu l'idée de s'appeler Very Positive pour qu'au premier coup d'œil, les joueurs pensent qu'il s'agit d'un excellent jeu. Il a donc lancé Emoji Evolution, qui a récolé des avis mitigés (en jaune), mais arborait bien le terme « Very Positive » en bleu, même s'il s'agissait du nom du développeur.

Bien évidemment, Valve a sévi, et pas qu'un peu, il a banni le compte de Very Positive de Steam. Le principal intéressé s'en amuse, et propose d'ailleurs de télécharger Emoji Evolution gratuitement sur Itch.io, tant que son compte Steam sera bloqué, donc pour toujours d'après lui. La personne derrière ce compte est finalement un troll qui a réussi à mettre en lumière son travail, clamant haut et fort que l'Epic Games Store est meilleur que Steam, car lui au moins n'a pas de système d'avis de joueurs, ou que son seul crime n'a été que de faire un mauvais jeu, se demandant alors pourquoi Steam n'a pas déjà banni le compte de CD Projekt, développeur de Cyberpunk 2077 au lancement chaotique (et vendu 54,99 € sur Amazon). Troll ou génie incompris ?