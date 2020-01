INSOLITE sur Watch Dogs Legion : la toute première interview à l'intérieur d'un jeu vidéo réalisée grâce à la motion capture

Annoncé lors de l'E3 2019, Watch Dogs Legion aurait dû arriver en mars prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, mais ce ne sera finalement pas le cas et Ubisoft n'a depuis donné aucune nouvelle date, tout en stipulant que des versions PS5 et Xbox Series X seront au programme. Pourtant, le jeu a refait parler de lui hier, d'une manière particulièrement inattendue.

Watch Dogs: Legion. In a world first @MarcCieslak interviews the games creative director inside the video game itself.

Catch it on TV @BBCBreakfast and @BBCClick. pic.twitter.com/U3FQXiRQGr — BBC Click (@BBCClick) January 25, 2020

Pour rappel, l'action de Watch Dogs Legion se situe dans un futur proche dystopique où le Brexit a été voté et mis en pratique, ayant pour conséquence la formation d'une Résistance pour lutter contre la milice armée d'Albion. Le titre a donc attiré l'attention de la BBC, se demandant si l'utilisation de ce thème politique actuel a entraîné des problèmes du côté des développeurs. Et pour bien faire, elle a littéralement pu effectuer ce qui est qualifié de toute première interview à l'intérieur d'un jeu vidéo. Concrètement, le journaliste Marc Cieslak a été reproduit à l'intérieur de Watch Dogs Legion à l'aide de la technologie de motion capture du studio et y a interviewé le directeur créatif Clint Hocking.

La réponse de l'intéressé au sujet de l'inclusion du Brexit a été claire, considérant qu'il est de la responsabilité des créatifs de s'intéresser au monde qui les entourent et d'en dire quelque chose, comme peuvent le faire des œuvres cinématographiques et littéraires. Tout aussi intéressant, le jeu étant en développement depuis 4 ans, le journaliste a demandé si des évènements survenus entre temps ont été inclus. La réponse est claire, l'actualité est prise en compte et certaines décisions sont effectuées sur ce qui est intégré ou non à la simulation, sur des sujets comme la régulation des drones ou les véhicules autonomes, car ils veulent permettre aux joueurs d'en profiter.

Espérons tout de même qu'Ubisoft n'ait pas été trop visionnaire et que les évènements de Watch Dogs Legion restent le plus fictifs possible pour le bien de nos voisins outre-Manche.

