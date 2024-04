Invincible : un nouveau jeu AAA annoncé, son développeur cherche des financements

Célèbre pour avoir scénarisé les comics The Walking Dead, Robert Kirkman travaille également sur Invincible, adapté depuis 2021 en série d'animation particulièrement violente, mais qui rencontre un vrai succès. Robert Kirkman a également fondé Skybound Entertainment, qui édite séries, films, comics et jeux vidéo.

Aujourd'hui, Skybound Entertainment annonce un jeu vidéo Invincible, qui sera bien plus ambitieux qu'Invincible Presents: Atom Eve ou Invincible: Guarding the Globe. Le studio parle en effet d'un AAA et lance une campagne de financement participatif sur Republic. Ce jeu Invincible sera développé par une trentaine de vétérans de l'industrie ayant déjà travaillé chez Electronic Arts, Activision-Blizzard ou encore Amazon Games, Robert Kirtman sera évidemment de la partie.

Skybound Entertainment est à la recherche de 50 000 dollars pour financer ce jeu, avec une limite plafonnée à cinq millions de dollars. Lancée aujourd'hui, la campagne a déjà récolté 442 500 $ à l'heure actuelle, c'est un succès, mais le financement participatif va se poursuivre jusqu'au 29 avril prochain.

Comme toujours, il faudra patienter avant de découvrir d'autres informations concernant ce jeu AAA Invincible. D'ici là, vous pouvez découvrir la série animée sur Prime Video en vous abonnant à Amazon Prime contre 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.