Hellgate: Redemption, un nouveau jeu AAA dans l'univers de Hellgate: London annoncé

Certains joueurs se souviennent peut-être encore de Hellgate: London, un jeu de rôle et d'action de type hack'n slash sorti en 2007 et qui a eu droit à une seconde jeunesse 10 ans plus tard, toujours sans défrayer la chronique. Son concepteur Bill Roper ne lâche pas cet univers et dévoile aujourd'hui un nouveau jeu.

Avec son nouveau studio Lunacy Games, il présente Hellgate: Redemption, un jeu AAA pour ordinateurs et consoles qui utilisera l'Unreal Engine 5, évidemment dans le même univers avec un monde apocalyptique remplit de démons. Le studio n'en dit pas trop pour le moment, il s'agit surtout d'officialiser le partenariat avec HanbitSoft (actuel détenteur des droits), mais Bill Roper rappelle que Hellgate: London était un pionnier dans le genre du looter shooter, avec des niveaux générés aléatoirement et l'utilisation de technologies modernes. Il faudra patienter pour savoir si Hellgate: Redemption fera de même, mais Lunacy Games annonce déjà qu'il mise tout sur le gameplay et l'innovation, avec notamment des serveurs de jeu basés sur le cloud, rajoutant :

Nous conservons le gameplay et les éléments historiques de Hellgate: London dans notre conception actuelle, mais notre intention est de créer une nouvelle expérience passionnante qui tire parti des nombreuses avancées que l'industrie a connues au cours des 17 dernières années depuis le lancement du jeu original.

Hellgate: Redemption n'a pas encore de date de sortie, son titre n'est d'ailleurs qu'un nom de code et pourrait changer d'ici le lancement.