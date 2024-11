inZOI : une date de sortie précise pour le gros concurrent des Sims

Récemment, Electronic Arts et Maxis ont détaillé l'avenir de la franchise Les Sims, avec un Projet René très différent de ce que nous connaissons et Les Sims 4 qui va continuer d'accueillir des contenus additionnels. De son côté, Krafton développe inZOI, un autre simulateur de vie qui compte bien faire de l'ombre aux Sims.

Après avoir présenté le jeu à la gamescom 2024 et proposé un Character Studio gratuit, mais désormais indisponible, Krafton est de retour ce mois-ci avec de nouvelles informations. Le studio sud-coréen annonce que la date de sortie d'inZOI est fixée au 28 mars 2025. Il s'agira d'une version en Early Access sur PC uniquement, la version complète est également attendue sur consoles de salon. Non, le lancement ne se fera pas en 2024, mais Hyungjun « Kjun » Kim, producteur et directeur du jeu, explique :

Aux fans d'inZOI du monde entier,

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à tous nos fans. Votre immense amour et votre soutien indéfectible signifient tout pour nous. J'ai été particulièrement touché par l'accueil formidable que nous avons reçu à la gamescom. Voir tout le monde créer des Zois aussi uniques pendant notre période de démonstration d'inZOI: Character Studio a été vraiment inspirant.

Au départ, nous hésitions à présenter « Canvas » au monde, ne sachant pas combien de personnes participeraient réellement. Cependant, la participation a été incroyable, avec un nombre incroyable de téléchargements. Voir un tel engagement nous a apporté beaucoup de bonheur, et c'était inspirant de voir à quel point les gens se sont profondément connectés à inZOI. Votre réponse et vos commentaires nous ont fait prendre conscience de la responsabilité que nous avons de fournir aux joueurs l'expérience la plus complète possible.

Ce message porte sur cette prise de conscience. Après avoir examiné vos commentaires sur inZOI: Character Studio et analysé une multitude de données issues de nos différents tests de jeu, nous avons pris la décision de sortir inZOI en accès anticipé le 28 mars 2025. Nous nous excusons de ne pas avoir pu vous proposer le jeu plus tôt, mais cette décision reflète notre engagement à offrir à inZOI le meilleur départ possible.

On dit que parmi les primates, élever un enfant humain jusqu'à l'âge adulte prend le plus de temps, car les humains doivent être prêts à endurer et à s'adapter à leur environnement en constante évolution. L'amour et les soins supplémentaires nécessaires pour bien nourrir un enfant sont la façon dont je vois notre parcours avec inZOI, un jeu que nous allons nourrir ensemble depuis sa naissance en accès anticipé. Ce changement de date de sortie représente notre engagement à donner à inZOI une base plus solide, afin que nous puissions nous lancer dans ce voyage ensemble de la meilleure façon possible.

Jusqu'à la date de sortie, nous continuerons d'améliorer les domaines qui nécessitent une attention particulière, en nous efforçant de créer un jeu qui capture véritablement l'essence de la simulation de vie. Notre objectif est d'offrir une expérience que les fans pourront apprécier pendant des années à venir. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement de notre développement et nous espérons que vous continuerez à nous rejoindre dans ce voyage vers l'accès anticipé d'inZOI et au-delà. Merci.

Avec amour,

Kjun