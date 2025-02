JCC Pokémon Pocket : Arceus fait pleuvoir sa Lumière Triomphale dans un nouveau booster à la sortie imminente

Ce jeudi, la licence Pokémon célèbre ses 29 ans à l'occasion du Pokémon Day 2025. Comme chaque année, un Pokémon Presents a été diffusé, une présentation avec son lot d'annonces qu'elles soient vidéoludiques ou non. La rumeur voulait que le prochain booster du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket y soit annoncé, avec une sortie dans la foulée pour le coup très rapprochée de celle de Choc Spatio-Temporel (A2), qui dispose pourtant d'un nombre assez conséquent de cartes et contenus associés, même s'il est déjà possible d'en avoir bien fait le tour en un mois. Eh bien, avant même son annonce, une fuite d'une vidéo promotionnelle sur TikTok et des leaks de cartes ont dévoilé de premiers éléments, qui sont désormais officiels. C'est donc bien un booster à thème Lumière Triomphale (Triumphant Light) numéroté A2a qui va voir le jour, avec en vedette le divin Arceus. Il a été dévoilé au travers d'une bande-annonce particulièrement efficace, en partie en live-action.

Premier élément à relever, la carte Arceus-ex qui sera la star de cette petite extension dispose d'un symbole particulier qui se retrouvera sur un nouvel Heatran de type Feu, Nostenfer, Raichu et Tyranocif, tous figurant sur l'illustration principale. Ils ne seront pas les seuls puisque Blizzaroi, Magnézone, Vortente et un Motisma de type Psy y auront également droit. Sans être une véritable mécanique à part entière, puisque basée sur les Talents, une certaine synergie s'opérera en jouant cet Arceus et ces créatures ensemble, d'où le terme de « Lien » utilisé. Avec son faible coût de retrait par rapport aux dégâts qu'il peut infliger et son Talent le protégeant des statuts, il ne devrait pas avoir de mal à briller.

Toute la lignée de Carchacrok va elle se décliner en type Combat, avec ce dernier en ex, et il y aura également un énième Évoli, puisque ses évolutions en 4G seront incluses avec Phyllali-ex et Givrali-ex. Nous y trouverons aussi au moins un Zarbi, un Tarinorme-ex, un Shaymin avec une illustration montrant sa Forme Céleste, un Giratina en Forme Alternative de type Dragon, ainsi que des cartes Dresseur représentant Adamantin et Nacchara de Légendes Pokémon : Arceus.

Sans doute comparable en taille à L'Île Fabuleuse (A1a), cette extension Lumière Triomphale sera disponible pas plus tard que ce vendredi 28 février.

Afin de célébrer le Pokémon Day, vous pouvez vous connecter dès maintenant afin de recevoir trois boosters spéciaux Puissance Génétique (un de chaque sorte), qui contiennent chacun au moins une carte ◊◊◊◊ ! Ils peuvent être récupérés jusqu'au mercredi 30 avril 2025 à 7h59 (heure d'été oblige). Des missions spéciales seront proposées à partir de ce vendredi, nous y reviendrons le moment venu. Enfin, les combats classés vont être introduits en mars !

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le votre ne permet pas de faire tourner l'application.

Lire aussi :