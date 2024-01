Jeux occasionnels : il suffit d'un navigateur pour se divertir

Le secteur du jeu pèse de plus en plus lourd avec la progression des performances des machines et la création d'univers narratifs toujours plus riches et complexes. De grands titres ou de belles franchises émergent régulièrement mais nécessitent de l'argent, un bon équipement et du temps à y consacrer.

Dans le même temps, le jeu dit occasionnel ou casual, qui demande moins d'engagement et permet de se divertir généralement pendant quelques minutes de temps libre, a su trouver sa place dans le planning bien rempli du salarié moderne.

Si l'on pense aux jeux mobiles qui tirent parti du petit écran tactile toujours à portée de main, le jeu occasionnel peut aussi s'exprimer sur un écran d'ordinateur. Le jeu en cloud, qui s'affiche à l'écran mais exploite les potentalités d'un puissant ordinateur distant, résout certaines problématiques du jeu standard mais n'empêche pas de devoir gérer les questions d'immersion et de temps d'exploration nécessaires pour progresser.

Et il n'est pas forcément besoin d'accéder à des jeux complexes pour se divertir. L'histoire de l'informatique est parsemée de titres au fonctionnement et au design très simples mais très addictifs, qu'ils soient plus ou moins discrètement proposés avec un système d'exploitation ou déclinés de jeux physiques avec un potentiel de rejouabilité infini.

Le jeu occasionnel, s'amuser sans prise de tête

Le jeu occasionnel peut alors prendre la forme d'un divertissement accessible directement très facilement depuis un navigateur Web et de nombreux jeux gagnent une sorte d'immortalité en pouvant être transposés au fil du temps.

Le serpent, le démineur ou encore le jeu de solitaire peuvent être ainsi déclinés à l'infini et faire passer un bon moment tout en ne nécessitant qu'un simple navigateur. On parle ici de ce jeu de cartes pour lequel il faut reconstituer les séries dans l'ordre à partir de tirages d'une ou trois cartes.

L'indémodable et addictif solitaire

Le principe se comprend en quelques secondes mais sa maîtrise est plus compliquée qu'il n'y paraît et c'est typiquement le genre de jeu qui permet de s'évader pendant quelques minutes de temps libre et que l'on peut interrompre ou reprendre quand on veut.

Sur ordinateur ou console, le plaisir ludique peut ainsi prendre diverses formes selon que l'on souhaite y passer du temps pour explorer un univers ou bien qu'il ne s'agisse que de quelques minutes à tuer...ou parfois un peu plus.