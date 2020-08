Jump Force : Meruem, le roi des Kimera Ants d'Hunter x Hunter annoncé au roster

Cette année, Jump Force a fait son retour avec un Characters Pass 2 dont le premier personnage additionnel a déjà été livré, à savoir Shoto Todoroki de My Hero Academia. Nous en attendons quatre de plus en provenance d'Hunter × Hunter, Yū Yū Hakusho, Bleach et JoJo's Bizarre Adventure. Finalement, ce ne sera pas Leolio pour l'œuvre au hiatus interminable, mais un guerrier bien plus intéressant encore, Meruem.

Eh oui, le scan du Weekly Shonen Jump annonçant sa venue est déjà partagé sur la Toile, permettant de découvrir son apparence in-game et de le voir en action, bien qu'il faudra attendre des visuels en meilleure qualité pour bien apprécier le rendu. Cet antagoniste majeur du manga de Yoshihiro Togashi disposera de la capacité de voler qu'il a acquise grâce à Yupî et Pufu en plus de son incroyable force. Il intégrera Jump Force plus tard cette année sur PS4, Xbox One et PC, mais seulement en 2021 pour la version Switch à en croire le magazine...

Pour rappel, Jump Force Deluxe Edition sortira sur la console de Nintendo le 28 août prochain. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 38,99 €.