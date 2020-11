Jurassic World Evolution: Complete Edition, les dinosaures se lancent sur Switch en vidéo

Un peu plus de deux ans après sa sortie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Jurassic World Evolution est aujourd'hui de retour sur Nintendo Switch dans une Complete Edition. Frontier Development partage donc une bande-annonce de lancement et refait le point sur le contenu de ce portage.

Jurassic World Evolution: Complete Edition propose encore une fois de gérer cinq îles abritant des parcs d'attractions avec des dinosaures. Les joueurs devront gérer le bien-être des animaux, mais aussi celui des visiteurs, tout en faisant face à tout un tas d'imprévus, avec des modes Défis et Bac à sable en plus. Cette version pour Nintendo Switch regroupe tous les DLC déjà sortis sur les autres plateformes, avec donc Secrets of Dr. Wu, Claire’s Sanctuary et Return to Jurassic Park, rajoutant des personnages, dinosaures et autres fonctionnalités de gameplay. Les fans de la franchise peuvent également retrouver les personnages d'Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, Henry Wu ou encore Claire Dearing.

Jurassic World Evolution: Complete Edition est disponible dès aujourd'hui sur Switch, vous pouvez retrouver la bande-annonce ci-dessus.

