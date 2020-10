Jurassic World Evolution : les développeurs s'attardent sur le gameplay dans une nouvelle vidéo

Jurassic World Evolution sera de retour au début du mois prochain, sur Nintendo Switch dans une Complete Edition. Frontier Development prépare les joueurs à ce lancement en publiant des carnets de développeurs, le premier s'attardait sur les spécificités techniques du portage, le second diffusé aujourd'hui se concentre sur le gameplay.

Encore une fois, le community manager Jens Erik Vaaler et le directeur du jeu Richard Newbold sont présents, et accompagnés ici par la senior artist Liesa Bauwens. Le trio du jour nous explique donc que le gameplay été légèrement repensé pour la Switch, et invite les joueurs à se lancer d'abord dans la campagne, qui sert de tutoriel et qui a le bénéfice non négligeable d'avoir la voix de Jeff Goldblum en tant que conseillé. Le Dr. Ian Malcolm dans sa poche, tout le monde en rêvait. L'équipe revient ensuite sur le jeu en lui-même, qui ne change pas des autres versions, les joueurs devant créer un parc d'attractions, incuber des dinosaures, s'en occuper et gérer un tas d'imprévus.

La date de sortie de Jurassic World Evolution: Complete Edition est fixée au 3 novembre 2020 sur Nintendo Switch, vous pouvez acheter la console à 292,9 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Jurassic World Evolution : le game director nous parle un peu plus du développement sur Switch