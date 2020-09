Jurassic World Evolution : un long carnet des développeurs pour parler de la version Switch

Dans un peu plus d'un mois sortira Jurassic World Evolution: Complete Edition, un portage sur Nintendo Switch du jeu de gestion de Frontier Developments. Le titre permettra de s'occuper d'un véritable parc d'attractions avec de vrais dinosaures, comme dans les films d'Universal Pictures.

Le studio partage aujourd'hui un carnet des développeurs où le community manager Jens Erik, le directeur du jeu Richard Newbold et le responsable de la technologie Matt Simper discutent des défis à relever pour porter Jurassic World Evolution sur Nintendo Switch, lui qui avait à l'origine été pensé pour les PC, PlayStation 4 et Xbox One. Une discussion à retrouver dans la vidéo ci-dessus, et COVID-19 oblige, chacun était chez soi pour enregistrer cette séquence.

La date de sortie de Jurassic World Evolution: Complete Edition est fixée au 3 novembre 2020 sur Nintendo Switch, il inclura tous les contenus additionnels sortis sur ordinateurs et consoles, vous pouvez acheter une Switch Lite à 196,29 € sur Amazon.fr.

