Jurassic World Evolution : le game director nous parle un peu plus du développement sur Switch

Voilà deux ans que nous écumons Isla Nublar et ses environs pour dompter la nature, les dinosaures et les clients avides de sensations fortes. Et si vous avez déjà vu maintes fois un T-Rex fugitif faire un carnage dans votre parc d’attractions, alors Jurassic World Evolution: Complete Edition ne devrait pas avoir de secret pour vous.

Peut-être que les secrets de fabrication vous intéressent davantage et dans ce cas notre interview de Richard Newbold, le game director du titre, devrait vous plaire. Il est notamment question des enjeux du développement de la version et de son contenu.

Est-ce que le portage sur Switch a été compliqué ?

Ce fut effectivement un challenge de réaliser le portage de Jurassic World Evolution sur Nintendo Switch, déjà parce qu'il s'agit d'un nouvel hardware pour nous. L'équipe de développement a en cela apprécié ce défi qui nous a fait faire un plongeon dans l'inconnu. À vrai dire, c'était même un challenge assez différent pour nous, car nous avons dû recréer le jeu tel qu'il existe sur les autres plateformes, ce qui n'a rien à voir avec la conception d'une licence de A à Z. Cette opportunité nous a en quelque sorte galvanisés, c'est pourquoi nous avons autant aimé la conception de ce portage. Cette épreuve a aussi apporté son lot de grosses difficultés. La plus importante pour nous était de nous assurer que les joueurs retrouveraient exactement la même expérience de jeu et cela malgré la différence de hardware. Pour moi, cela devait passer par un gameplay identique et une fidélité graphique. L'un des points-clés de Jurassic World Evolution lors de sa conception était justement l'aspect visuel des dinosaures et le fait qu'ils devaient être le plus authentiques possible. Il était donc important pour moi que les dinosaures soient les plus beaux que vous ayez jamais vus en jouant à la version Switch. L'aspect technique et l'optimisation pour la Switch représentaient donc le plus grand challenge dans le sens où nous avons dû apporter des solutions aux problèmes de hardware pour que le titre tourne et ressemble à la version originale.

Quel genre de compromis avez-vous fait pour arriver à ce résultat ?

Nous avons dû faire des compromis, mais notre objectif initial était de modifier en profondeur tout ce qui touchait aux sous-systèmes. Tout ce qui concerne les assets, la peau, la dimension et tout ce qui rend les dinosaures beaux ne pouvaient pas tenir sur le code de la version Switch. Chaque équipe s'est donc chargée de regarder dans le système pour essayer d'optimiser au maximum cette nouvelle version. Et puisqu'il y avait plusieurs solutions pour résoudre un même problème, nous avons envisagé d'autres modifications. Nous voulions par exemple que le jeu soit aussi complet que les autres éditions, à savoir autant de bâtiments disponibles, la même surface de jeu, ainsi que les mêmes campagnes et DLC. Une des choses que nous avons néanmoins dû ajouter est une limite du nombre de dinosaures. Même si les limites du parc restent les mêmes, les joueurs ne pourront contrôler que 100 dinosaures à la fois. Le but est ici d'éviter que la qualité de l'expérience ne soit revue à la baisse. Évidemment, 100 dinosaures c'est déjà une énorme population de reptiles pour un seul parc. C'est une grosse limite, mais c'est le genre de compromis que nous avons dû faire pour offrir une expérience optimale.

100 dinosaures, d'accord, mais y aura-t-il une différence entre avoir 100 petits dinosaures et 100 mastodontes ?

Vous pouvez avoir 100 dinosaures tout court, qu’ils soient petits ou qu’il s’agisse de Brachiosaures ne fait absolument aucune différence.

N’avez-vous pas peur que le petit écran de la Switch gâche l’expérience de jeu ?

Notre souhait est de rendre le jeu aussi bon en mode Dock qu’en utilisation nomade. Pour ma part, je suis un grand amateur de la Switch en mode Portable. C’est de cette façon que je l’utilisais au travail en général. Quoi qu’il en soit, notre but est d’avoir le même rendu dans les deux cas, que ce soit au niveau des dinosaures, de la résolution ou de l’interface qui se devait d’être la plus lisible possible.

Y a-t-il du contenu exclusif pour la Switch ou des fonctionnalités adaptées à la console ?

Il n’y a pas de contenu ou de fonctionnalités exclusifs pour la Switch. En revanche, la Complete Edition contient l’intégralité du jeu de base, toutes les mises à jour ainsi que tous les DLC. Cela signifie que vous aurez accès à toutes les campagnes ainsi qu’à tous les dinosaures dans un seul et même bundle.

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour sortir une version Switch du jeu ?

Nous avons d’abord attendu de finir le pack Return to Jurassic Park. C’était un DLC si important que nous voulions nous assurer de chaque petit détail et être sûrs que le contenu était qualitatif. Lorsque nous avons fini, nous nous sommes demandé quel serait notre prochain challenge pour Jurassic World Evolution. Il se trouve que nous sommes tous de grands fans de la Switch au bureau, donc nous avons pensé qu’un portage sur la console de Nintendo pourrait être la prochaine étape. Ce sera le premier jeu que Frontier Development publiera sur Switch, ce qui est, encore une fois, un grand défi et une belle opportunité en tant que société, mais aussi en tant qu’équipe de développement, de proposer une nouvelle expérience à cette communauté de joueurs.

Avez-vous pensé à donner le développement de ce portage à un studio tiers ou était-il important pour vous de le réaliser vous-même ?

En développant la version originale de Jurassic World Evolution nous avons appris à maîtriser Cobra, le moteur de jeu maison utilisé sur tous les titres Frontier. Nous étions donc les mieux placés pour pouvoir l’utiliser. Nous savions comment optimiser au maximum les jeux développés dessus. Cette expérience, qui s’étale sur plusieurs années, faisait de nous les meilleurs artisans pour développer ce portage.

Y a-t-il encore du contenu additionnel prévu pour Jurassic World Evolution ?

Nous n’avons rien à annoncer pour le moment à ce sujet.