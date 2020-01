Kentucky Route Zero : une date de sortie pour le dernier chapitre et la version consoles

Kentucky Route Zero est un nom bien connu des amateurs de jeux indépendants, et pourtant, il n'est même pas complet. Cardboard Computer a sorti le premier chapitre de son jeu d'aventure en 2013, et sept ans plus tard, le dernier acte va enfin être publié.

Oui, la date de sortie du dernier chapitre de Kentucky Route Zero est fixée au 28 janvier 2020, les joueurs sur PC vont enfin pouvoir découvrir le fin mot de l'histoire du jeu. Mais surtout, les développeurs lanceront à cette même date la TV Edition de Kentucky Route Zero, qui est une version complète à destination des PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Pour fêter la fin de l'aventure, Annapurna Interactive et Cardboard Computer ont publié une nouvelle bande-annonce de Kentucky Route Zero: TV Edition, à admirer ci-dessus.