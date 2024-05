Kingdom Hearts : Hikaru Utada nous régale pour l'arrivée de la saga de Square Enix sur Steam avec de nombreuses options d'achat

Cela fait déjà 22 ans que la licence Kingdom Hearts a débuté et, bien que le plus récent épisode numéroté ne soit que Kingdom Hearts III, ce sont des dizaines de jeux que les fans des personnages de Disney et Square Enix ont pu découvrir au fil des années, principalement sur consoles. Alors que nous attendons des nouvelles de Kingdom Hearts IV, annoncé il y a déjà deux ans et qui ne s'est plus remontré depuis, et que certains chanceux ont d'ores et déjà pu essayer Kingdom Hearts Missing-Link sur mobiles, ce sont les multiples compilations déjà parues qui refont parler d'elles cette semaine. Vous n'êtes pas sans savoir que la licence avait débarqué sur l'Epic Games Store en 2021, permettant enfin de jouer sur PC à la plupart des épisodes. Eh bien, l'exclusivité va prendre fin puisque les jeux vont enfin sortir sur Steam ! Prenez garde aux spoilers dans la vidéo ci-dessous !

Bande-annonce en anglais

Ces dernières heures, Square Enix avait d'ores et déjà dévoilé tous les détails concernant ce lancement prévu sur la plateforme de Valve le jeudi 13 juin prochain, nous donnant rendez-vous à 17h00 pour découvrir une bande-annonce un peu particulière. En effet, c'est sur une version réenregistrée de Simple and Clean, chanson toujours interprétée par Hikaru Utada, que nous sont présentés les différents jeux. Toute la Saga du chercheur de ténèbres sera donc disponible dans la boutique, avec plusieurs moyens de se la procurer :

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (cinématiques HD Remastered)

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:Coded (cinématiques HD Remastered) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-

Kingdom Hearts χ Back Cover (film) Kingdom Hearts III + Re Mind Le jeu et son DLC. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece Inclus les trois autres compilations.

Bande-annonce en japonais

Nous rajouterons les prix et liens vers Steam lorsqu'ils seront disponibles. Par ailleurs, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX inclura des mises à jour de ses graphismes, tandis que l'achat de Kingdom Hearts III + Re Mind ou Kingdom Hearts Integrum Masterpiece donnera accès à une Keyblade exclusive à la plateforme, baptisée Dead of Night.

