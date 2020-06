Kingdom Hearts: Melody of Memory annoncé sur PS4, Xbox One et Switch dans une bande-annonce faisant le point sur la licence

Un peu plus tôt dans l'après-midi, Tetsuya Nomura a pris la parole sur Twitter pour annoncer la venue d'une vidéo dédiée à la licence Kingdom Hearts dans son ensemble, qui vient donc d'être diffusée. Après un bref historique montrant les différentes phases déjà parues et les nombreux jeux allant avec, c'est donc un point sur 2020 qui est effectué. En plus de Kingdom Hearts Union χ [Cross] dont l'histoire va se poursuivre, nous pourrons donc découvrir l'histoire de Xehanort avec Dark Road, qui se dote au passage de sa première bande-annonce, mais aussi d'un projet dont le nom vous dira quelque chose, Kingdom Hearts: Melody of Memory.

Oui, le fameux logo en fuite qui a tourné hier sur la Toile est bien réel ! Ce nouveau jeu sera un spin-off prenant la forme d'un jeu d'action rythme à destination des PS4, Xbox One et Switch, prévue pour une sortie cette année. Du premier aperçu que nous avons, nous formerons une équipe de trois personnages qui parcourront une partition avec des ennemis à éliminer en rythme et même des affrontements de boss. Différents mondes seront accessibles grâce au vaisseau Gumi pour un total de plus de 140 chansons de toute la saga, mais aussi des univers Disney utilisés. Du multijoueur en ligne sera également inclus, jusqu'à 4 joueurs et avec tout autant de modes de jeu différents. Et, oui, comme vous pouvez le constater à la fin, l'intrigue sera liée à celle de Kingdom Hearts III du côté de Kairi !

Vous pouvez retrouver quelques visuels supplémentaires en page suivante. Que pensez-vous de ce prochain épisode ?