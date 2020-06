Kingdom Majestic : la compilation repoussée au mois prochain

En mars dernier, Microids annonçait la venue sur consoles de Kingdom Majestic, une compilation regroupant les jeux de Raw Fury. Le titre était alors attendu le 18 juin prochain sur les plateformes de Sony, Microsoft et Nintendo, mais malheureusement pour les joueurs, il faudra patienter quelques jours de plus.

Microids vient en effet d'annoncer que la date de sortie de Kingdom Majestic est désormais fixée au 9 juillet 2020, toujours sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. La compilation inclura pour rappel Kingdom New Lands et Kingdom Two Crowns, tous les DLC sortis jusqu'ici, sans oublier la mise à jour Dead Lands, cross-over avec Bloodstained: Ritual of the Night.

Les joueurs pourront acheter Kingdom Majestic en version standard ou dans une édition limitée incluant la compilation, un lenticulaire 3D, un fourreau, des artworks créant une carte en forme de frise, la bande originale numérique et une couverture réversible.