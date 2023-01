Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles, une compilation venant conclure la trilogie de RPG annoncée en Occident

À l'occasion du NIS 30th Anniversary Celebration Stream, l'éditeur a donc effectué deux annonces, la première étant la localisation de Disgaea 7: Vows of the Virtueless. L'autre a été celle de Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles sur PS5, Switch et PC (Steam), une compilation des épisodes 2 et 3 de la licence, le premier ayant déjà été rendu disponible en Occident via Prinny Presents NIS Classics Volume 3: La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure. En revanche vous noterez que ce dernier recueil vidéoludique n'était sorti que sur Switch et PC. Selon Gematsu, NIS America n'a pas prévu de rendre le premier épisode accessible sur console PlayStation...

Pour découvrir Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles, il faudra patienter jusqu'à cet été, aussi bien au format physique que numérique sur consoles. En revanche, pas de localisation française cette fois, les textes seront uniquement en anglais, un aperçu ayant été donné durant le live. Des voix dans les langues de Mishima et Shakespeare pourront elles être entendues. Vous noterez que les deux jeux ne seront vendus que séparément sur PC (ici et là), allez savoir pourquoi.

Découvrez l'harmonieuse combinaison entre histoire et chanson dans Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles, la suite de Rhapsody: A musical Adventure, racontée à travers deux RPG captivants ! Deux nouveaux titres arrivent donc pour la première fois en Occident dans cette compilation inédite incluant des visuels de l'histoire améliorés, des musiques entraînantes et des personnages attachants ! Dans Rhapsody II: Ballad of the Little Princess, la jeune Kururu souhaite suivre les pas de sa mère Cornet, et décide donc de partir à l'aventure afin de trouver son prince charmant. Disposant de toutes nouvelles musiques, d'un nouveau système de combat au tour par tour ainsi que d'une nouvelle histoire pourtant familière, ce nouvel opus vous fera chanter à cœur joie ! Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom vient conclure l'histoire de la franchise Rhapsody et de ses personnages dans une série de plusieurs chapitres. Découvrez des évènements qui se sont déroulés avant, pendant et après les jeux Rhapsody, incluant notamment une conclusion poignante sur la mère de Cornet : Cherie. Le système de combat remanié et affiné avec les attaques combinées des personnages et l'ajout d'une caméra en 3D viennent vous apporter une toute nouvelle expérience. Caractéristiques Un début remarquable - Rhapsody II & III arrivent sur le devant de la scène pour leur début en occident présentant leurs aventures musicales au Royaume de Marl !

- Rhapsody II & III arrivent sur le devant de la scène pour leur début en occident présentant leurs aventures musicales au Royaume de Marl ! Une fabuleuse refonte - Le très charmant conte visuel est désormais plus beau que jamais et inclut également un mode caméra en 3D dans Rhapsody III !

- Le très charmant conte visuel est désormais plus beau que jamais et inclut également un mode caméra en 3D dans Rhapsody III ! Une histoire racontée en chanson - Une histoire émouvante qui prend vie à travers des musiques entrainantes et d'impressionnantes performances vocales !

Nous pourrons là encore récupérer une édition Deluxe avec le jeu, un mini artbook et un poster recto verso. La boutique nord-américaine propose une édition Limitée vendue 89,99 $, avec cette dernière, l'artbook Memories in Melody, les OST sur deux CD chacune Ballad of the Little Princess et Memories of Marl Kingdom, un set de trois cartes illustrées Royal Crescendo, des stands en acrylique Overture of Adventure et Generations of Song, et un poster en tissu The Show Must Go On, le tout regroupé dans une belle boîte collector.

En attendant de pouvoir découvrir ces deux jeux, Prinny Presents NIS Classics Volume 3 est vendu 49,59 € sur Amazon.

Lire aussi : NISA Showccase 2022 : GrimGrimoire OnceMore, Void Terrarium 2, Process of Elimination et Monster Menu annoncés en Occident