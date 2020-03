Kingdom Majestic : la compilation de la série Kingdom a droit à une date de sortie

En partenariat avec l’éditeur Raw Fury, Microids, entreprise française de développement et d’éditions de jeux vidéo connue pour ses titres tels que BLACKSAD: Under the Skin ou bien les divers Syberia, a annoncé le retour en fanfare de ses deux titres, Kingdom: New Lands (2016) et Kingdom : Two Crowns (2018) dans une compilation baptisée Kingdom Majestic qui sera distribuée en édition standard ou limitée.

Comme le déclare Vincent Dondaine, ce recueil apporte un nouveau souffle au monde du jeu pixelisé.

La série Kingdom nous a une fois de plus prouvé que le pixel art et la 2D peuvent encore apporter de la fraîcheur et de l'innovation.

Pour les intéressés, voici ce que l’édition limitée comprendra :

Un lenticulaire 3D ;

Des artworks qui représentent une map du jeu sous forme de frise ;

Un fourreau ;

L’OST numérique du jeu ;

Une couverture réversible.

Brièvement :

Vous êtes un monarque et votre but est de prospérer et d’agrandir votre royaume, tout en protégeant vos équipements, vos ouvriers et surtout votre couronne ! Durant chaque journée, vous pourrez parcourir les environnements – de droite à gauche – pour recruter vos troupes, commander des constructions ou encore récupérer votre or. Durant chaque nuit, vous ferez face à des hordes d’ennemis – les Greedlings –, qui apparaîtront de chaque côté de la carte et tenteront de détruire vos murs et de vous voler votre couronne. Le gameplay de Kingdom est centré principalement sur la gestion de l’argent, nécessaire pour tout type d’action que le jouer souhaitera mettre en place. Par exemple : recruter de nouvelles personnes, pouvoir les équiper, construire et améliorer les structures ou encore déverrouiller de nouveaux niveaux.

Kingdom Majestic verra le jour le 18 juin 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch., et sera jouable en solo ou coopération en local, avec un écran partagé.