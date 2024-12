Kingmakers : du gameplay et une période de sortie pour le jeu avec des soldats modernes au Moyen Âge

En février dernier, Redemption Road Games dévoilait Kingmakers, un improbable jeu d'action où des militaires de l'ère moderne se retrouvent propulsés en pleine période médiévale. Armées d'équipements explosifs, ils devront batailler contre des chevaliers qui n'auront sans doute pas l'ombre d'une chance de survie.

À l'occasion de l'OTK Winter Games Expo, Redemption Road Games et l'éditeur tinyBuild ont partagé une nouvelle bande-annonce de gameplay de Kingmakers, à découvrir ci-dessus. Nous découvrons un peu plus en détail l'arsenal, avec des mitraillettes, des pistolets, des fusils d'assaut, des lance-grenades, des arcs à poulie, des tasers, des lance-roquettes ou encore des arbalètes, mais également des véhicules comme des motos et des voitures. Les décors seront destructibles pour mieux surprendre nos ennemis et, comme il s'agit aussi d'un jeu de stratégie, une vue tactique permettra de donner des ordres à nos troupes et même de construire des remparts.

Enfin, les studios annoncent que Kingmakers sera disponible avant la fin du premier trimestre 2025, soit d'ici le 31 mars prochain. L'attente ne devrait plus être très longue. Pour rappel, le jeu a déjà tapé dans l'œil de Story Kitchen, qui va l'adapter en film.

En attendant de mettre les mains sur Kingmakers, vous pouvez acheter Road Redemption, le précédent jeu de Redemption Road Games