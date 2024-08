L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur, un report et du gameplay avec l'Hydraflot

Microids développe actuellement L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur, un remake du premier jeu d'aventure conçu par Benoît Sokal, plus connu pour la saga Syberia et qui nous a quittés en 2021. Le studio français partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de gameplay, à découvrir juste ici :

La vidéo du jour montre plusieurs environnements et énigmes, mais elle s'attarde surtout sur l'Hydraflot, une machine révolutionnaire capable d'aller sur terre, en mer ou dans les airs. Un moyen de locomotion idéal pour atteindre le cœur de l'Amerzone.

Replongez dans l'univers captivant de Benoît Sokal et découvrez de nouvelles images époustouflantes. Vous incarnez un journaliste intrépide, dont l'aventure commence dans un phare mystérieux. Votre mission ? Retrouver l'œuf de l'oiseau blanc et le ramener en Amerzone à bord de l'incroyable l'hydraflot. Les séquences de gameplay de cette bande-annonce dévoilent un retour aux fondamentaux du point&click, avec une immersion totale dans une histoire riche en rebondissements. Parcourez les plages énigmatiques de l'île des Échoués, où chaque détail compte et chaque pas vous rapproche de la vérité. Résolvez des énigmes inédites et laissez-vous surprendre par des paysages à couper le souffle. Ce remake promet de ravir les fans de la première heure tout en séduisant une nouvelle génération de joueurs.

Enfin, Microids annonce un report. L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur sera disponible dans le courant du mois de novembre 2024, et non plus octobre, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez précommander le jeu en Édition Limitée 25e Anniversaire à 44,99 € sur Amazon.