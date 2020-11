La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, les fonctionnalités en ligne bientôt retirées

Monolith Productions avait réussi son coup en 2014 avec La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, un jeu d'aventure et d'action en monde ouvert dans l'univers de Tolkien. Le titre a connu un beau succès et a logiquement eu droit à sa suite, L'Ombre de la Guerre, encore plus poussée et dotée de davantage de fonctionnalités en ligne.

Mais c'est bien L'Ombre du Mordor qui refait parler de lui cette semaine, avec une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore lancé cette expérience. Warner Bros. Games a décidé de supprimer toutes les fonctionnalités en ligne de ce premier volet à compter du 31 décembre 2020, que ce soit la Forge Nemesis pour importer un ennemi dans la suite, les missions Vendetta, ou les connectivités WBPlay. Seul lot de consolation, les runes épiques Chasseur d'Orques et Immortel, auparavant à obtenir en se connectant sur la Toile, seront débloquées automatiquement pour tout le monde. Cette décision a surement été prise afin de pouvoir fermer les serveurs, onéreux à maintenir et entretenir, alors que la communauté ne doit certainement plus être très active aujourd'hui.

Certaines fonctionnalités du jeu vidéo La Terre du Milieu: L'Ombre du Mordor ne seront plus disponibles à partir du 31 décembre 2020. Fonctionnalités affectées La fonctionnalité Forge Nemesis ne sera plus disponible. Par conséquent, les joueurs ne pourront plus transférer leurs ennemis jurés en jeu de la Terre du Milieu: L'Ombre du Mordor vers la Terre du Milieu: L'Ombre de la Guerre.

Les missions Vendetta et les classements ne seront plus disponibles.

WBPlay ne sera plus disponible, mais les runes épiques Chasseur d'Orques et Immortel seront automatiquement attribuées à tous les joueurs.

