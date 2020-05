Le Blade Stealth 13 de Razer fait peau neuve

Vous vous souvenez sûrement du Blade Stealth 13. Mais si, nous vous l’avions présenté lors de son annonce officielle en septembre dernier. Bref, toujours est-il que ce PC portable de Razer s’était dévoilé à nous en bandant les muscles, sa GeForce GTX 1650 ainsi que son processeur Intel Core i7-1065G7 de 10e génération. Celui-ci peut maintenant être remplacé par une variante plus rapide de 25 W. La carte graphique peut désormais être une GeForce GTX 1650 Ti.

Pour le reste l’ultrabook de Razer revendique des nouveautés qui font plaisir à voir. La première d’entre elles, c’est ce nouvel écran 13,3" avec un taux de rafraichissement de 120 Hz qui fait de lui le PC portable « le plus rapide au monde » dans sa catégorie selon Razer. Le Full HD et la 4K sont toujours d’actualité pour ceux qui désirent profiter d’un écran premium. Autre ajout dans cette affaire : le nouveau clavier. Razer nous assure que ce dernier est plus rapide, mais surtout qu’il a été mis à jour pour adapter la taille des touches, en particulier la touche majuscule droite qui est désormais bien plus longue.

Le tour d’horizon de ce « nouveau » Blade Stealth 13 se conclut par sa mémoire LPDDR4X plus performante selon Razer. Pour ce qui est du prix et de la disponibilité, l’ordinateur est disponible depuis le 21 avril sur le site officiel du constructeur à partir de 1999,99 €.