Le Razer Blade Stealth 13 se met à jour avec un i7 11e génération, une GTX 1650 Ti et un écran 120 Hz

Razer propose déjà depuis plusieurs années des Blade, des ordinateurs portables pour gamers, et dans cette gamme se trouvent les Stealth Blade 13, des modèles ultra compacts de 13 pouces. Le constructeur a dévoilé pendant la RazerCon 2020 ce week-end de nouveaux Blade Stealth 13, avec des composants plus modernes.

Plusieurs versions sont proposées, vous pouvez cependant retrouver à chaque fois un processeur Intel Core i7 de 11e génération avec une fréquence de base de 2,8 GHz, et jusqu'à 4,7 GHz en mode Turbo. Outre les technologies Thunderbolt 4, Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6, les nouveaux Blade Stealth 13 embarque également une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, un écran Full HD mat de 13,3 pouces cadencé à 120 Hz avec des couleurs sRGB ou FHD 60 Hz tactile, avec à chaque fois des bordures fines de 4,9 mm. Modèle 13 pouces oblige, le PC portable est compact, avec 15,3 mm de hauteur, 304,6 mm de largeur et 210 mm de profondeur, Razer a opté pour un fraisage CNC d'aluminium pour le châssis. Côté audio, nous retrouvons quatre haut-parleurs pour un son Surround 7.1 THX Spatial Audio.

Les nouveaux Blade Stealth 13 sont disponibles sur le site de Razer, les prix démarrent à 1 799,99 €. Si vous avez davantage de budget, le Blade Pro 17 avec un écran 240 Hz, un i7-9750H et une RTX 2080 est à 3 499,99 € sur Amazon.fr.

