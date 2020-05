Le Festival international du film d’animation d’Annecy s’associe avec HTC pour diffuser du contenu en VR

Prévu du 15 au 30 juin 2020, le Festival international du film d’animation d’Annecy n'a pas été annulé suite à la pandémie de COVID-19, mais transformé en festival en ligne. En effet, la ville d’Annecy accueillera, virtuellement seulement, les passionnés d’animation qu'ils soient amateurs, professionnels ou issus du grand public. Les modalités pratiques et financières de l'offre Annecy 2020 Online ne sont pas encore connues, mais cela ne devrait plus tarder.

Sur le principe, tous les contenus seront regroupés sur une plateforme dédiée qui permettra aux festivaliers de regarder toute la sélection officielle. Il y aura donc des courts-métrages (L’officielle, Off-Limits, Perspectives, Jeune public, Fin d’études), des longs-métrages (L’officielle et Contrechamp), des films de télévision et de commande, et pour finir des œuvres en réalité virtuelle (VR).

Au final, ce sont pas moins de 80 réalisations qui ont été sélectionnées, dont sept sont en VR. C'est là que la collaboration entre le Festival international du film d’animation d’Annecy et HTC Vive devient intéressante, car elle permettra de visionner certaines de ces 7 œuvres VR dans son propre casque de réalité virtuelle via la plateforme Viveport. Pour rappel, ce dernier est une boutique en ligne de contenus VR qui offre, en parallèle, un abonnement - Viveport Infinity - donnant un accès libre à de nombreux jeux et expériences VR, comme Netflix le fait avec des films et séries). À noter, cette plateforme est accessible avec n'importe quel type de casque VR dont, par exemple, le HTC Vive Cosmos disponible sur le site de la Fnac.

Pendant le festival les sept films VR en compétition sont :

- (États-Unis, Chine) Ajax est un génie grossier accro aux âmes qu'il collectionne - celles de ses maîtres successifs, aussi crédules les uns que les autres. Mais il en va autrement avec une petite fille qui trouve sa lampe : celle-ci a engagé un avocat pour négocier ses vœux. Battlescar - Punk Was Invented by Girls - (États-Unis, France)

- (États-Unis, France) « Battlescar - Punk Was Invented by Girls » retrace une année de la vie de Lupe, une Américano-Portoricaine, dans le New York de la fin des années 1970. Great Hoax: The Moon Landing - (Taiwan, Argentine)

- (Taiwan, Argentine) Comédie VR interactive à propos d'un faux alunissage réalisé par des Taïwanais, où vous devenez le premier astronaute taïwanais à mettre le pied sur la Lune. Suivez les instructions du réalisateur et vous accomplirez cette performance des plus héroïques ! Minimum Mass - (France, Nouvelle-Zélande)

Sky et Rabia attendent l'arrivée de leur premier enfant. Mais une fausse couche vient ébranler leur vie. Tandis que chacun gère son deuil à sa manière, les souvenirs de leur histoire d'amour refont surface et les poussent à se tourner vers l'avenir.



Plus qu'un hommage personnel au film « A Space Odyssey », ce projet se révèle comme une immersion sensible au cœur du film de Kubrick, en mettant en scène le fameux monolithe sombre en l'édifiant comme une incroyable matrice de plus de 200 000 images.

Plus qu'un hommage personnel au film « A Space Odyssey », ce projet se révèle comme une immersion sensible au cœur du film de Kubrick, en mettant en scène le fameux monolithe sombre en l'édifiant comme une incroyable matrice de plus de 200 000 images.



Saturnism - (France, Roumanie)Pénétrez dans l'une des peintures les plus noires de l'histoire de l'art - « Saturne dévorant un de ses fils » de Franciso de Goya - seul avec Saturne dans un paysage froid et brumeux.



L'Abeille et l'Orchidée - (Canada)« L'Abeille et l'Orchidée » est une ode expressionniste en réalité virtuelle au combat pour l'existence, présenté sous l'angle d'une suite d'histoires d'amour génétiques.

Les meilleures œuvres VR seront choisies par les jurés, qui seront pour la partie VR Myriam Achard (chef des partenariats nouveaux médias & RP au Centre PHI - Canada), Mathias Chelebourg (auteur et réalisateur - France), et Brandon Oldenburg (directeur de la création chez Flight School Studio - USA).

Si cela vous intéresse, vous retrouverez toutes les informations sur le site officiel du Annecy Online Festival 2020 .