League of Legends dévoile son Festival des Bêtes Lunaires avec une cinématique

Riot Games va lui aussi fêter le Nouvel An chinois dans ses jeux League of Legends avec le Festival des Bêtes Lunaires, un évènement saisonnier qui vient d'être présenté au travers d'une nouvelle cinématique « où créatures de légende et champions de la Faille s’affrontent pour sauver les célébrations de la nouvelle lune ». C'est à admirer juste ici :

Du 4 février au 8 mars prochains, les joueurs de League of Legends sur PC et League of Legends: Wild Rift sur mobiles peuvent ainsi participer à l'évènement et découvrir de nouvelles tenues pour Alistar, Annie, Darius, Fiora, Jarvan IV et Miss Fortune sur iOS et Android, tandis que sur ordinateurs, Aphelios et Viego rejoignent la bande. Cette Brigade du Bœuf doit faire face à la Bête Lunaire, les joueurs peuvent ainsi choisir une Relique avec un bonus unique pour obtenir des jetons. Des missions quotidiennes seront proposées, et Riot Games annonce au passage que le prochain patch de LoL introduira un mode Spectateur, un mode Replay, Xayah la Rebelle et Rakhan le Charmeur en plus de nouvelles skins.

Enfin, uniquement sur PC, les joueurs peuvent retrouver des bordures, icônes et emotes ainsi que le mode ARURF (All Random Ultra Rapid Fire), qui fait sont retour pour des parties plus nerveuses. Vous pouvez retrouver des cartes cadeau prépayées pour League of Legends sur Amazon.