Legacy of Kain : Crystal Dynamics envisage le retour de la franchise et sonde les joueurs

Débutée par Silicon Knights, mais popularisée par Crystal Dynamics, la franchise Legacy of Kain a fait le bonheur des amateurs de jeux d'action et d'aventure entre 1996 et 2003. Depuis, la licence n'est pas totalement oubliée, mais aucun nouveau jeu n'a jamais vu le jour, à l'image de Nosgoth, un titre multijoueur free-to-play annulé pendant sa bêta ouverte.

Et pourtant, il y a encore de l'espoir. Vous le savez, Embracer Group a racheté plusieurs studios et licences de Square Enix, dont Crystal Dynamics et les droits de Legacy of Kain. Le groupe avait alors affirmé qu'il comptait faire des suites, reboots, remakes, remasters et spin-offs des franchises rachetées, et voilà que Crystal Dynamics partage aujourd'hui un sondage concernant le retour de Legacy of Kain. Le studio demande aux joueurs, fans ou néophytes, si les jeux vidéo avec des vampires ont encore la cote et comment ils voudraient voir la franchise revenir sur le devant de la scène.

Bien évidemment, ce genre de sondage n'engage en rien les développeurs, mais il est clair que l'idée d'un retour de Legacy of Kain intéresse Embracer Group et Crystal Dynamics, reste à patienter jusqu'à ce que les studios analysent les résultats du sondage, pour pourquoi pas lancer la production d'un nouveau jeu sous la forme de suite, reboot, remake ou remaster. En attendant, vous pouvez retrouver Blood Omen: Legacy of Kain à 4,89 € sur GOG.com.