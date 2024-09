Une compilation de jeux cultes remastérisés en fuite avant le State of Play

Ce soir, à partir de minuit, les joueurs ont rendez-vous pour assister à un PlayStation State of Play qui mettra à l'honneur une vingtaine de jeux vidéo. Malheureusement, certains ont déjà fuité de différentes manières, mais là, c'est carrément le PlayStation Network qui dévoile un titre qui va ravir les joueurs.

Comme l'a relayé Wario64, Sony devrait dévoiler ce soir Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, une compilation remastérisée des jeux d'action et d'aventure des années 90. Une compilation développée par Aspyr et qui célébrera les 25 ans de la saga Soul Reaver. Les joueurs pourront ainsi découvrir ou redécouvrir l'affrontement entre Kain et Raziel avec des graphismes remastérisés, ou le rendu de l'époque. Pour rappel, le jeu avait déjà fuité cet été avec une statuette de Kain et Raziel exhibée à la Comic Con de San Diego, mentionnant Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered.

Il faudra feindre d'être étonné en découvrant le jeu ce soir. La date de sortie de Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered est fixée au 10 décembre 2024, au moins sur PlayStation 4 et PS5. Des images, dont des comparaisons avec les jeux d'origine, sont à admirer sur la seconde page. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.