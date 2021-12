Légendes Pokémon : Arceus, les Clans Diamant et Perle, et la Compagnie Ginkgo introduits en vidéo, une méthode pour obtenir Darkrai dévoilée

Maintenant que Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont sortis, les fans de la licence n'attendent qu'une chose, l'arrivée en janvier de Légendes Pokémon : Arceus, qui prendra place dans le passé de Sinnoh, la région de Hisui. Et justement, Game Freak va jouer sur ce lien entre les époques et les jeux, introduisant à présent les clans Diamant et Perle, dont feront partie les Gardiens, ainsi que la Compagnie Ginkgo, un groupe de marchands, dans une nouvelle bande-annonce.

Les personnages à la tête de ces entités sont ainsi introduits et joueront donc un rôle au cours de nos aventures dans les zones ouvertes de Hisui. Par ailleurs, nous pourrons obtenir Darkrai en jeu si nous possédons une sauvegarde de Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante, un bon moyen de récompenser les joueurs fidèles. Mais attention, il ne sera pas offert directement, il faudra prendre part à une mission de recherche pour le croiser et le capturer ! Un Ensemble Team Galaxie nous sera lui donné sans autre prérequis par cette même méthode.

Les deux clans de la région de Hisui : le Clan Diamant et le Clan Perle Outre le Groupe Galaxie, la région de Hisui abrite deux autres organisations : le Clan Diamant et le Clan Perle. Les membres du Clan Diamant évoquent souvent l'importance de savourer l'instant présent et de profiter des moments passés en compagnie de ses alliés. Dans le Clan Perle, l'accent est plutôt mis sur l'importance de valoriser les vastes étendues de terre que l'on partage avec son entourage. Bien que ces clans possèdent des croyances distinctes, ils partagent de nombreuses similitudes. En effet, leurs membres portent des vêtements conçus pour ressembler à certains Pokémon, et ils rendent tous hommage à des Pokémon spéciaux qu'ils appellent Rois et Reines. De plus, les deux clans possèdent des Gardiennes et Gardiens qui sont au service de ces Pokémon monarques. Les jeunes chefs à la tête des clans Diamant et Perle Adamantin Adamantin dirige le Clan Diamant et son partenaire Pokémon est Phyllali.

Ce jeune homme audacieux déteste perdre son temps et privilégie les actions rapides sans trop se soucier des détails. Nacchara Nacchara dirige le Clan Perle et a pour partenaire Pokémon Givrali.

En tant que cheffe, elle croit sincèrement qu’il est nécessaire d’explorer la vaste région de Hisui. Bien qu’elle se méfie de vous lors de votre première rencontre, elle finira par vous faire confiance une fois que vous aurez aidé à apaiser les Pokémon monarques.

La Compagnie Ginkgo Plusieurs marchands itinérants regroupés sous l'enseigne de la Compagnie Ginkgo opèrent dans la région de Hisui. Originaires d'ailleurs, les membres de la Compagnie Ginkgo voyagent à travers Hisui en vendant des marchandises acquises çà et là.

La date de sortie de Légendes Pokémon : Arceus est pour rappel fixée au 28 janvier 2022 sur Switch, disponible en précommande sur Amazon au prix de 53,89 €.

