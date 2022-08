LEGO Bricktales : le jeu de construction novateur officialisé sur de nouvelles plateformes, la période de sortie reconfirmée

Après l'élégant LEGO Builder's Journey, nous allons avoir droit à un autre jeu au gameplay original utilisant les célèbres briques LEGO. LEGO Bricktales sera développé par ClockStone Studio (Bridge Simulator) et utilisera encore une esthétique diorama, cette fois au service d'énigmes créatives nous demandant d'user nos méninges et des blocs variés.

L'éditeur Thunderful Publishing n'avait initialement confirmé qu'une sortie sur PC via Steam en 2022, mais il voit désormais plus grand. Il vient d'annoncer que LEGO Bricktales sera aussi disponible simultanément sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One d'ici la fin de l'année, comme cela vient d'être confirmé par une bande-annonce (qui est exactement la même que la première avec un écran de fin modifié). Cela veut aussi dire que, pour le moment, aucun report n'est prévu.

« Nous savons que les fans de LEGO du monde entier seront incroyablement ravis de mettre la main sur LEGO Bricktales », a déclaré le vice-président de la production de Thunderful, Dieter Schoeller. « C'est pourquoi c'est si formidable de pouvoir annoncer que le jeu arrive sur un si large éventail de plateformes. Sur PlayStation , Xbox , Switch et PC, nous veillons à ce que le plus grand nombre de personnes possible puisse jouer et profiter de ce titre et de son mécanisme de construction brique par brique intuitif.

