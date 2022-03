LEGO Bricktales : un jeu d'aventure à l'esthétique diorama sur fond d'énigmes constructives annoncé

Si nous vous parlons d'un jeu vidéo LEGO à la direction artistique rappelant les dioramas, vous évoquerez forcément le court, mais excellent, LEGO Builder's Journey de Light Brick Studio. Il va avoir droit à un successeur spirituel en la personne de LEGO Bricktales, développé par ClockStone Studio (Bridge Constructor) et édité par Thunderful Publishing.

Il sera encore plus ambitieux, en nous invitant à parcourir un monde de briques et des environnements très variés pour aider notre grand-père à reconstruire un parc d'attractions. Des capacités régulièrement débloquées et un système de construction brique par brique inédit nous permettront de créer des objets de décoration ou pratiques, afin de progresser dans les 5 écosystèmes en résolvant puzzles et énigmes avec notre héros personnalisable.

Dans LEGO Bricktales, découvrez un mécanisme innovant de construction brique par brique pour concevoir des constructions issues de votre imagination. Donnez vie à vos créations dans un magnifique monde LEGO où chaque problème a une solution constructive. Embarquez dans une aventure épique à travers un monde LEGO de magnifiques dioramas d'écosystèmes fabriqués brique par brique. Aidez votre grand-père à reconstruire son parc d'attractions délabré avec votre petit compagnon robot. Votre aventure vous emmènera au fin fond de la jungle, dans des déserts ensoleillés, dans des recoins de ville animés, dans un imposant château médiéval et dans les îles des Caraïbes tropicales. Aidez les petits personnages de ces mondes en terminant des constructions. Débloquez de nouvelles capacités tout au long de l'histoire. Explorez les mondes en profondeur et découvrez les secrets et les mystères qu'ils renferment. Des créations purement esthétiques, comme un stand de marché ou une boîte à musique, aux constructions fonctionnelles basées sur les lois de la physique, comme des grues ou des autogires : chaque diorama propose une variété de possibilités, avec le confort de la construction intuitive brique par brique. Dans chaque lieu, vous recevez un ensemble de briques dont vous devez faire un assemblage unique qui fonctionne. En plus des constructions et des quêtes spécifiques, vous pourrez personnaliser des manèges dans le parc d'attractions ! L'histoire Votre grand-père, un inventeur ingénieux, vous appelle à l'aide ! Le maire menace de fermer son parc d'attractions adoré et de saisir les lieux si les réparations nécessaires pour le mettre aux normes ne sont pas faites. Avec l'aide de votre petit compagnon robot, vous pouvez remettre le parc d'attractions en état grâce à un dispositif mystérieux basé sur la technologie extraterrestre. Le dispositif s'alimente en cristaux de bonheur, que vous récoltez en rendant les gens heureux et en réglant leurs problèmes. Voyagez à travers le monde à l'aide d'un portail, aidez les gens et collectez leurs cristaux de bonheur. Accrochez-vous pour cette aventure de construction ultime et sauvez le parc d'attractions de votre grand-père ! Caractéristiques Vivez une aventure LEGO à travers le globe : lancez-vous dans une aventure fantaisiste et épique dans ce monde chargé de dialogues charmants et de secrets amusants à découvrir.

Explorez de magnifiques mondes en diorama : découvrez cinq écosystèmes aux histoires différentes et un parc d'attractions, tous construits en briques LEGO.

Découvrez une nouvelle méthode de construction : laissez-vous séduire par la plus intuitive des méthodes de construction brique par brique dans un jeu vidéo LEGO, tandis que vos créations prennent vie dans un monde en trois dimensions.

Variez les constructions : mettez vos capacités de construction à l'épreuve. Utilisez votre cerveau d'ingénieur pour créer des constructions fonctionnelles basées sur la physique. Construisez un pont pour permettre à une pelleteuse de traverser une rivière, mettez votre casquette de designer pour construire un nouveau trône pour le roi ou personnalisez les manèges du parc d'attractions.

Maîtrisez vos constructions dans le mode Bac à sable : débloquez le mode Bac à sable en terminant un chantier de construction, puis retournez-y et améliorez votre construction grâce à une grande sélection de briques supplémentaires à thèmes différents.

Collectez et débloquez des tas d'objets : ramassez des objets dans les différents dioramas et utilisez-les pour acheter de nouveaux accessoires pour votre garde-robe ou de nouvelles couleurs de briques pour le mode Bac à sable.

Créez un personnage unique : créez votre propre petit personnage grâce à un vaste choix de pièces, et débloquez plus d'options inspirées des mondes que vous visitez en avançant dans l'histoire.

L'alléchant LEGO Bricktales arrivera en 2022 sur PC via Steam, aucune autre console d'accueil n'ayant été nommée pour le moment. D'ici là, l'imminent LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est disponible à partir de 51,99 € sur Amazon.fr.