VR : les bons plans de la semaine sur les jeux (24 au 30 avril 2023)

Actions audacieuses (39,98 € -34 % 25,99 €) : Cave Digger + Loco Dojo Unleashed





Cave Digger (19,99 €) (378 Mo) (anglais) (C) (4/5) - PEGI 3 (19 septembre 2019)

Cave Digger est un jeu d'aventure minière qui se déroule dans une petite ville d'un univers occidental alternatif plein de mystère, d'humour noir et d'outils expérimentaux pour les courageux mineurs ! Préparez-vous à explorer la ville et les profondeurs de la montagne. Creusez la roche à l'aide de vos coups durs, récoltez les récompenses de la Terre nourricière et échangez les objets de valeur minés contre de nouveaux gadgets. À l'extérieur du saloon, une ville en ruine attend son sauveur ! Réparez le train pour entrer dans les mines et creusez plus profondément que n'importe quel autre mineur avant vous.

Loco Dojo Unleashed (19,99 €) (1,08 Go) (anglais) (C) (3,8/5) - PEGI 3 (7 octobre 2021) (QGO optimisé)

Entrez dans le monde fantasque en bois du Loco Dojo et montez sur la "table des épreuves" du Grand Sensei pour opposer vos compétences les plus ridicules à (jusqu'à) 3 amis ou inconnus dans ce jeu multijoueur hilarant.





Merveilles de la nature (19,98 € -34 % 12,99 €) : Ocean Rift + Nature Treks VR





Ocean Rift (9,99 €) (845,9 Mo) (français) (C) (4/5)- PEGI 3 (21 mai 2019) (QGO optimisé)

C'est le premier parc safari aquatique en réalité virtuelle au monde. Explorez un monde sous-marin débordant de vie y compris les dauphins, requins, tortues, serpents de mer, raies, baleines, lamantins, otaries et même des animaux préhistoriques ! C'est beau, c'est reposant, cela convient à tout le monde.

Nature Treks VR (9,99 €) (793,7 Mo) (anglais) (C) (3,8/5) - PEGI 3 (21 mai 2019)

Une expérience relaxante au possible. Neuf environnements à visiter, en déplacement libre ou téléportation, vingt animaux à découvrir et plein d'interactions possibles comme faire pousser des arbres, tomber la nuit ou changer le temps qu'il fait. Une application idéale pour faire découvrir la VR à des non-gamers.





Zero Caliber: Reloaded (24,99 € -40 % 14,99 €) (3,80 Go) (anglais) (M) (4,5/5) - PEGI 16 (QGO optimisé)

Vous vous retrouverez dans des États-Unis ravagés par la guerre et dystopiques en tant que soldat OSA nouvellement enrôlé. Que signifie OSA ? Les États extérieurs d'Amérique, le dernier bastion de l'espoir. Des missions narratives sur le chemin de votre objectif ultime : sauver l'humanité.

Cities : VR (29,99 € -43 % 16,90 €) (3,3 Go) (français) (C) (4/5) - PEGI 3 (28 avril 2022)

Devenez maire de votre ville dans Cities: VR, le jeu de construction et de gestion ultime. Gérez les quartiers, les bâtiments, le trafic, l'économie, les services d'urgence, et plus encore. Plongez dans l'univers du célèbre jeu de construction Cities: Skylines.

Mondly : Pratiquez les langues en VR (9,99 € -20 % 11,99 €) (1,12 Go) (français) (C) (4/5) - PEGI 3 (26 août 2021) (QGO optimisé)

Expérimentez la façon la plus avancée de pratiquer les langues depuis le confort de votre canapé. Mondly VR complète de façon unique l'application mobile d'apprentissage des langues vous permettant d'affiner vos compétences orales. Vous obtiendrez un retour instantané sur votre prononciation, des suggestions qui enrichissent votre vocabulaire et des surprises qui transforment la pratique des langues avec Mondly VR en une expérience unique en son genre. Rejoignez nos personnages réalistes dans un voyage linguistique totalement immersif !

Nock : Bow + Arrow Soccer (9,99 € -30 % 6,99 €) (français) (M) (4,6/5) - PEGI 3 (10 mars 2022) - Lire notre test

Comme un vrai sport, Nock est facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Les flèches de blocage vous permettent de créer des obstacles et vous pouvez même utiliser votre corps pour marquer un but ou faire un arrêt. Une balle qui se déplace rapidement peut vous mettre KO. Le matchmaking basé sur les compétences permet de garder chaque partie extrêmement serrée et compétitive. Les modes décontractés vous permettent de vous mesurer à des robots ou de jouer avec des amis dans des matchs personnalisés.

Guided Meditation VR (14,99 € -40 % 8,99 €) (8,2 Go) (anglais) (C) (3,6/5) - PEGI 3 (21 octobre 2021) (QGO optimisé)

La méditation rendue simple & visuelle. Ramenez la paix, la joie et le calme dans votre vie quotidienne avec Guided Meditation VR. Revue de fond en comble pour l'Oculus Quest. Laissez les soucis de votre vie de côté pour revenir plus calme et plus fort(e). Apprenez d'anciennes pratiques de méditation tout en étant à la pointe de la technologie.

Vox Machinae (29,99 € -38 % 18,46 €) (5,42 Go) (anglais) (C) (4,2/5) - PEGI 12 (3 mars 2022) (QGO optimisé)

Installez-vous dans le siège du pilote d'une gigantesque machine de combat pour défendre les ressources de votre entreprise contre les ennemis de la galaxie. Sélectionnez votre châssis Grinder et personnalisez-le avec un arsenal de lasers, de missiles, de canons et bien plus encore, et affrontez des escouades Grinder rivales dans une action multijoueur transparente.



OrbusVR : Reborn (19,99 € -20 % 15,99 €) (1,65 Go) (anglais) (C) (4,5/5) - PEGI 12 (21 mai 2019)

OrbusVR: Reborn est le premier MMORPG conçu exclusivement pour la réalité virtuelle à l'échelle de la pièce (roomscale). Il offre un vaste monde ouvert, des centaines d'heures de contenu, des quêtes d'histoire, des dragons, des donjons de groupe jouables à cinq joueurs, des raids à dix joueurs, un chat vocal, etc.