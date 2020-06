INSOLITE sur Les Sims 4 : le bug qui transforme Popol en lance-flammes

Le pack Écologie est disponible depuis une dizaine de jours et place l'action à Evergreen Harbor. Le concept ? Participer au développement positif et collectif de notre communauté tout en respectant l'environnement. Si vous voulez en savoir plus sur ce DLC, nous vous invitons d'ailleurs à lire notre test .

Ce n'est pas neuf, les mises à jour sont souvent accompagnées de bugs plus ou moins ennuyeux. Celui du jour, même s'il a causé quelques plantages, reste plutôt cocasse par son originalité et surtout par le fait que via ce pack, les pompiers ont été ajoutés au casting. Mais de quoi s'agit-il donc ? De nombreux joueurs ont rapporté que leurs Sims urinaient du feu comme le montrent les deux photos choisies ci-dessous.

Beaucoup prétendent que cela a quelque chose à voir avec l'état émotionnel « tendu » que les Sims peuvent ressentir, mais jusqu'à ce qu'EA fasse une déclaration, nous ne pouvons pas savoir d'où vient réellement ce problème. Pour l'instant, profitez de cette situation absurde pendant que vous le pouvez. Mis à part le pipi flambant, cette mise à jour provoque d'autres problèmes plus graves tels que des plantages et des sauvegardes perdues. Le Quality Designer des Sims SimGuruNick a signalé sur Twitter que l'équipe étudie ces problèmes, mais ce n'est pas encore résolu à ce jour. Espérons que nos Sims ne mettront pas le feu à la maison après une envie trop pressante !

Les Sims 4 - Pack d'extension Écologie est disponible sur Amazon et à la Fnac pour 39,99 €.