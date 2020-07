CONCOURS sur Les Sims 4 : remportez 10 exemplaires du jeu et de son pack d'extension Écologie avec GAMERGEN.COM et Electronic Arts

Merci pour ce concours, je participe sur PS4!Ah, les Sims, j'ai eu de sacrées bons souvenirs! Tellement que j'en oublie la plupartMais le meilleur était sur Les Sims 2 Animaux & Cie sur PS2! Mes frères et soeurs et moi-même, on se réunissait dans ma chambre pour jouer pendant des heures et des heures aux Sims. On abusait des cheats codes parce qu'on avait jamais eu l'idée d'aller travailler dans le jeuMotherlorde avec les touches directionnels, c'était vraiment hilarent xD Du coup, ensemble, on s'amusait à tout faire; des maisons hideuses construites littéralement par des enfants et des ados? PAR.TOUT. Un décoration intérieure qui ferait crier un designer intérieur? Evidemment. C'est un souvenir que je chéris encore, même lorsque je joue aux Sims 4 (croyez moi, tout s'est amélioré, même mon niveau en construction).Tout cela nous avait rapproché à l'époque, et c'est de ce souvenir sur ce merveilleux jeu (et pourtant imparfait, on parle des Sims 2 sur console, pas PC, la galère je vous jure) que je me dis que la série des Sims, certes parfois lacuneuse, reste vraiment une des séries de jeux vidéos les plus conviviales de la planête. Ça fait rapprocher les gens, et cela crée une communauté extrêmement amicale (il n'y qu'à regarder dans la galerie des Sims 4, que de gentillesse !!).Merci d'avoir lu, j'espère que comme moi, les Sims ont au moins eu une fois, un impact sur votre vie, et bonne chance à tous!