Les Sims 4 : un Kit Riad de rêve à l'ambiance marocaine dévoilé en images

Les Sims 4 continue de cartonner sur ordinateurs et consoles, Electronic Arts a récemment annoncé que son jeu de gestion et de simulation comptait 36 millions de joueurs. Mais le titre de Maxis évolue, il accueille depuis un moment des Kits, à ne pas confondre avec les Kits d'objets, de petits contenus additionnels se concentrant sur des éléments bien précis et que nous avons passé en revue tout récemment.

Cette semaine, les développeurs dévoilent un nouveau Kit, Riad de rêve, qui s'inspire évidemment des jardins et terrasses d'intérieur marocains, pour créer un petit havre de paix et de calme dans sa maison virtuelle. EA Games détaille ce qu'il sera possible de faire avec ce Kit :

Riad de rêve offre encore plus de moyens aux joueurs d’exprimer leur créativité et de créer de somptueux espaces avec des objets traditionnels en filigrane, des couleurs vives et des motifs de carrelage élaborés. Construisez une cour de rêve où vos Sims pourront se détendre avec des fontaines colorées, des meubles décorés, de splendides textiles et des plantes tropicales luxuriantes. Les joueurs peuvent également intégrer d’élégantes colonnes, des arches majestueuses et de magnifiques fenêtres en bois ajourées à leurs maisons.

La date de sortie du Kit Riad de rêve est déjà fixée au 18 mai 2021 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Comme tous les contenus de cette catégorie, il devrait être vendu 4,99 € sur les boutiques en ligne. Vous pouvez retrouver Les Sims 4 à 20,46 € sur Amazon.