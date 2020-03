Let It Die : 6 millions de téléchargements, un évènement in-game pour fêter ça

C'est en 2016 que Grasshopper Manufacture et GungHo Online Entertainment lançaient sur PlayStation 4 Let It Die, et le titre est arrivé sur PC en 2018. De longues mois après, le jeu de Suda51 vient de dépasser un nouveau palier.

Eh oui, Let It Die vient de dépasser les six millions de téléchargements sur PC et PlayStation 4, le titre étant pour rappel free-to-play. Kazuki Morishita, PDG de GungHo Online Entertainment, déclare :

Nous le devons entièrement à notre base de fans dédiée, nos « senpais », pour avoir soutenu Let It Die et rendu cette étape importante possible. Le voyage avec eux a été un plaisir car nous avons vu le jeu grandir - imaginez la quantité de Death Data.

Pour récompenser tous ces joueurs, les développeurs vont prochainement organiser un évènement in-game, mais Grasshopper Manufacture en dira davantage un peu plus tard.