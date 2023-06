Like a Dragon: Infinite Wealth, son producteur tente de justifier le titre occidental de ce Ryu Ga Gotoku 8

En septembre dernier, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio annonçaient notamment Like a Dragon 8, suite directe du septième épisode principal appelé Yakuza: Like a Dragon par chez nous. Depuis, il a été décidé d'abandonner totalement le nom occidental de la licence, Yakuza, et nous avons donc eu droit en début d'année à Like a Dragon: Ishin! se déroulant dans le passé au 19e siècle. En novembre prochain, nous aurons droit à Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, un spin-off avec Kazuma Kiryu avant qu'il ne revienne aux côtés d'Ichiban Kasuga dans le huitième volet. Oui, il y a clairement de quoi s'y perdre et la récente bande-annonce de Like a Dragon: Infinite Wealth a eu de quoi semer la confusion, à commencer chez nous. En effet, il n'était pas évident au premier coup d'œil qu'il s'agissait bien de ce dernier et pas d'un autre jeu inédit, hormis le symbole de l'infini déjà présent dans le premier trailer de Ryu Ga Gotoku 8, nom japonais du jeu, et donc dans son intitulé occidental, mais encore fallait-il s'en souvenir. Quoi qu'il en soit, ce titre a visiblement fait suffisamment parler de lui pour que le producteur du jeu et directeur du studio prenne la parole pour tenter de le justifier.

Masayoshi Yokoyama a donc déclaré la chose suivante, relayée sur Twitter :

Concernant le titre pour Ryu Ga Gotoku 8... Nous sommes ravis d'annoncer que le titre officiel de la prochaine sortie occidentale de Like a Dragon sera Like a Dragon: Infinite Wealth. Pendant ce temps, au Japon, le titre officiel sera Ryu Ga Gotoku 8. La raison de changement est parce que nous avons déterminé que les messages et thèmes de cette nouvelle entrée pouvaient être perçus différemment par les fans au Japon et en Asie par rapport à ceux en Occident qui ont commencé la licence par Yakuza: Like a Dragon. De plus, nous avons l'impression qu'un sous-titre n'est simplement pas assez pour Ryu Ga Gotoku 8 au Japon. À quel personnage et quel point de vue de cette intrigue complexe et entremêlée pensez-vous que vous allez le plus vous identifier ? En fonction des précédents titres auxquels vous avez joué, votre réponse pourrait changer ! Une fois que vous aurez terminé le jeu, nous espérons que vous serez éventuellement tenté de lui donner un sous-titre de votre choix. La version occidentale, d'un autre côté, est sous-titrée pour les fans qui ont commencé leur expérience Like a Dragon avec l'histoire d'Ichiban Kasuga (Yakuza: Like a Dragon). Le concept d'infini (∞) est profondément rattaché aux thèmes de ce nouvel épisode. Nous avions ce sous-titre en tête depuis la bande-annonce teaser de l'an dernier, dans laquelle les deux personnages principaux, Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryu, étaient entourés du symbole « ∞ ». Qu'est-ce qu'une fortune infinie signifie ? Une telle chose existe-t-elle ? Nous attendons tous impatiemment le jour où vous serez capable de découvrir cela par vous-même. Masayoshi Yokohama, directeur de Ryu Ga Gotoko Studio et producteur exécutif

Nous voilà bien avancés avec cette longue explication qui embrouille presque plus qu'autre chose. Il aurait été plus simple d'expliquer qu'une numérotation n'était plus possible en Occident puisqu'elle s'est arrêtée au « 6 ». Et concernant le sous-titre, il nous tarde donc de découvrir de quelle manière il se rattachera au scénario.

