Like a Dragon (Yakuza) trop « underground » pour sortir sur Switch

La franchise Yakuza, désormais appelée Like a Dragon en Occident, est très populaire au Japon, mais aussi dans le reste du monde. Des jeux sont sortis d'abord sur les PlayStation avant d'arriver sur Xbox et PC, mais quelques fans aimeraient bien retrouver les aventures de Kazuma Kiryu sur Nintendo Switch.

Eh bien, ce n'est pas prêt d'arriver. Masayoshi Yokoyama, directeur de Ryu ga Gotoku Studio, s'est entretenu à ce sujet avec GameSpot, expliquant pourquoi il y a peu de chances de voir les Like a Dragon sur Switch. Et, non, ce n'est pas la faute à la puissance de la machine, mais bien une question de mentalité du studio :

Voulons-nous mettre un jeu comme celui-ci, où nous nous promenons et choisissons de combattre avec tout le monde et faisons tous ces trucs de Yakuza, sur Switch ? Nous nous considérons toujours comme des gens du monde de la nuit, pas vrai ? Nous ne voulons pas nous promener en journée avec tout le monde. Pour nous, c'est en quelque sorte montrer ce genre de sentiment underground. Je pense que le genre de sentiment underground est ce que nous voulons faire.

Yakuza/Like a Dragon, une franchise trop « underground » pour la Nintendo Switch ? Eh bien oui, il semblerait, du mois d'après Masayoshi Yokoyama. Rappelons tout de même que la console de salon portable a cassé son image de plateforme pour enfants en accueillant des jeux comme les derniers DOOM, Tormented Souls, Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires ou encore les Layers of Fear, sans oublier les Resident Evil (d'ailleurs, les derniers volets arrivent bientôt en Cloud Version). Autant dire que ce sont des jeux bien plus violents, sanglants et « underground » que les Like a Dragon...

Pour rappel, Ryu ga Gotoku Studio a annoncé pendant ce TGS 2022 de nombreux jeux dont Like a Dragon: Ishin!, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ou encore Like a Dragon 8. Vous pouvez retrouver The Yakuza Remastered Collection - Day One Edition à 49,99 € sur Amazon.