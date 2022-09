Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, une préquelle spin-off du 7e épisode centrée sur Kiryu annoncée

Le RGG Summit 2022 a tenu toutes ses promesses avec de nouveaux détails concernant Like a Dragon: Ishin! pour débuter, puis l'annonce de Like a Dragon 8 qui fera revenir Kazuma Kiryu au premier plan. Mais ce n'est pas tout, car nous allons pouvoir profiter d'une histoire inédite l'année prochaine, intitulée Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (oui, c'est long).

Attendu en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Microsoft Store), Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name nous fera incarner Kazuma Kiryu après les évènements de Yakuza 6: The Song of Life, nous permettant de découvrir ce qu'il s'est passé avant de le revoir dans Yakuza: Like a Dragon durant l'été 2018. Le titre du jeu fait évidemment référence au fait qu'il se fait désormais appeler Joryu et s'est retiré dans un temple appartenant aux Daioji. Il nous est promis un jeu d'action-aventure proche des jeux Yakuza classiques, faisant environ la moitié de la taille d'un épisode habituel de la licence et principalement adressé aux fans qui ont tout suivi depuis le début en plus du fait que le studio recommande d'y jouer avant Like a Dragon 8.

