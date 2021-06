Logitech dévoile son casque G335 dans la Color Collection

Logitech vient de dévoiler cette semaine le G335, un nouveau casque pour gamers filaire qui rejoint la Color Collection, en proposant trois coloris différents. Le constructeur suisse met en avant son côté plug & play et son poids plume pour jouer de longues heures avec un confort optimal.

Le G335 ne pèse ne effet que 240 g et dispose d'un design plus fil que le G733, avec un bandeau à suspension réglable et des coussinets d'oreilles en tissu doux. Le casque se branche en Jack 3.5 sur tout un tas d'appareils compatibles (manettes, Switch, smartphones, tablettes) et il embarque une molette pour régler le volume sur l'oreillette ainsi qu'un microphone « flip to mute », se coupant automatiquement lorsqu'il est relevé. Le G335 est certifié Discord pour un « son son cristallin et sa clarté de communication ». Côté couleurs, ce modèle de la Color Collection est proposé en noir, blanc ou Mint avec des bandeaux réversibles et des protections de micro assortis. Ujes Desai, directeur général chez Logitech G, commente :

La gamme originale de la Color Collection a été un énorme succès auprès des joueurs du monde entier. Avec le casque Logitech G335, nous ajoutons de nouvelles couleurs comme Mint, l’une des couleurs les plus demandées, tout en réduisant le poids pour assurer une expérience super confortable.

Le G335 de Logitech est disponible au prix de 69,99 €, tandis que des bandeaux sont proposés dans huit couleurs différentes contre 9,99 €. Au passage, le constructeur suisse annonce décliner sa souris G305 Lightspeed en Mint, contre 59,99 €. Vous pouvez retrouver un pack avec cette dernière et le casque G733 à 199,98 € sur Amazon.