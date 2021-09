Logitech G435 : un nouveau casque sans fil ultra léger dévoilé

Logitech continue d'étoffer son catalogue et dévoile cette semaine le G435, un nouveau casque sans fil pour gamers arborant trois coloris très vifs, conçu de manière écologique et étant surtout présenté comme un modèle ultra léger pour jouer ou écouter de la musique pendant des heures.

Le G435 ne pèse en effet que 165 g et il est certifié CarbonNeutral, « ce qui signifie que l’entreprise finance des compensations carbone certifiées de haute qualité pour réduire à zéro l’impact carbone du produit ». Concrètement, il est conçu avec au moins 22 % de matériaux recyclés post-consommation et son emballage en papier vient de forêts FSC. Sous tout cela, nous retrouvons des haut-parleurs de 40 mm pour « un son riche et immersif » et des microphones à double formation de faisceau sans bras tout en réduisant les bruits de fond et amplifiant le son de la voix. La connectique se fait avec la technologie Lightspeed en 2,4 GHz ou en Bluetooth pour connecter le G435 aussi bien à un PC qu'à une PlayStation ou aux appareils mobiles. Ujesh Desai, general manager de Logitech G, commente :

Le casque de jeu G435 est notre casque de jeu le plus léger jamais fabriqué. Tout en réduisant le poids, nous avons ajouté un ensemble de fonctionnalités avancées, notamment de tout nouveaux micros à formation de faisceau et du double mode sans-fil, créant ainsi notre casque sans-fil le plus éco responsable à ce jour. Le résultat de nos efforts est un casque conçu de manière unique pour le joueur moderne : il est polyvalent, élégant, extrêmement confortable et prêt pour des parties de haute volée.

Le G435 est disponible dès maintenant en noir et jaune fluo, bleu et framboise ou blanc cassé lilas, au prix de 79,99 € sur Amazon.