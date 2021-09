Magicians Dead: Force of the Soul, magiciens et médiums débarquent sur PS4

Magicians Dead is dead... cette phrase ironique était malheureusement réelle. Ce jeu d'arcade apparu en décembre 2016 puis relancé en juillet 2017 sous le nom de Magicians Dead NEXT Blazing n'a pas rencontré le public espéré et son service en ligne prit fin en novembre 2018. Pour résumer le jeu, les magiciens sont persécutés par des médiums qui essaient de les exterminer. Il y a du mouvement en ce moment chez Byking qui espère bien relancer le titre grâce à ce portage sur PlayStation 4 intitulé Magicians Dead: Force of the Soul.

L'opus sera présenté plus en détail durant le Tokyo Game Show 2021 Online qui aura lieu du 30 septembre au 3 octobre. En attendant, voici quelques détails fournis par l'éditeur :

Magicians Dead: Force of the Soul est un jeu d'action se jouant en équipe dans lequel se déroulent de féroces batailles entre médiums et magiciens. Il s'agit d'un nouveau titre développé au Japon et publié par Oizumi Amuzio, qui a précédemment importé des titres occidentaux au Japon.

Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.

