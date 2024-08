Le marché du reconditionné : une révolution économique, écologique et technologique

La vente de matériel reconditionné bouleverse les habitudes de consommation et s'impose de fait comme une solution durable face à la surconsommation de produits électroniques neufs, mais également face à un contexte inflationniste combiné à une hausse graduelle du prix des équipements qui ne semblent plus connaître de limites.

Qu'il s'agisse de raisons économiques, écologiques ou technologiques, le reconditionné séduit un nombre grandissant d'acheteurs tout en encourageant également ces derniers à alimenter le marché en revendant leur ancien matériel. Face à un secteur qui propose des cycles de renouvellement de plus en plus courts et qui pousse à la surconsommation, le reconditionné prend chaque jour un peu plus de sens tant au niveau économique qu'écologique et éthique.

Un marché en pleine expansion

En 2023, le marché mondial du reconditionné a atteint un chiffre record avec une valeur estimée à 64,5 milliards de dollars, et une croissance annuelle prévue à 10,23% en moyenne jusqu'en 2028. Rien qu'en France, ce secteur a connu une envolée significative, dépassant le cap symbolique des 3 milliards d'euros en 2022 avec une hausse de 15% sur l'année. Ces chiffres prouvent l'engouement grandissant des utilisateurs pour les produits reconditionnés, et en particulier celui des smartphones qui représentent à eux seuls 80% des ventes sur ce marché spécifique.

Parmi les produits reconditionnés les plus populaires chaque année, c'est sans conteste l'iPhone qui s'impose en leader. En 2023, ce sont 20 millions d'iPhone reconditionnés qui ont été vendus à travers le monde, soit 40% de parts de marché des smartphones reconditionnés. Quatre smartphones reconditionnés vendus sur 10 sont des iPhone, et cela s'explique assez facilement : l'iPhone conserve un énorme pouvoir attractif auprès des utilisateurs, les cotes restent relativement stables à travers le temps grâce à la fiabilité générale des appareils et le suivi logiciel offert par Apple. Le cycle de vie d'un iPhone est ainsi en moyenne 2 à 3 fois plus long qu'un dispositif sous Android, ce qui permet aux smartphones à la pomme croquée d'accuser 2, 3 ou jusqu'à 4 propriétaires au cours de leur vie.

Les avantages du reconditionné

Le reconditionné s'impose de plus en plus comme une alternative sérieuse face aux produits neufs, et ce pour de nombreuses raisons.

La principale est l'enjeu économique : le prix reste un facteur déterminant dans le processus d'achat des utilisateurs, et les produits reconditionnés ont pour avantage d'offrir des tarifs bien plus attractifs que leurs homologues neufs, en particulier pour les smartphones comme l'iPhone qui sont proposés à des tarifs très largement inférieurs à ceux des modèles neufs. La situation chez Apple est d'autant plus intéressante que la marque continue de proposer ses anciens modèles (jusqu'à 3 à 4 générations) sur le marché sans baisse de prix significative au fil des années et du renouvellement de gamme. De fait, il n'y a qu'à constater par exemple le prix d'un iPhone 14 de chez CertiDeal pour constater les économies réalisées à opter pour du reconditionné. Selon les modèles et l'état des appareils, il n'est pas rare de pouvoir bénéficier de remises jusqu'à 50%, y compris sur des appareils datant de moins d'un an.

Autre atout en faveur du reconditionné : il répond aux préoccupations des consommateurs vis-à-vis de l'environnement. Le reconditionné permet de prolonger la durée de vie des appareils électroniques et s'ancre dans la lignée du recyclage et de l'upcycling avec un impact bien plus important puisqu'il ne nécessite aucun processus industriel, de traitement ou modification impliquant l'apport de nouvelles sources d'énergie. Le marché du reconditionné permet de limiter la production de déchets électroniques, considérés comme les plus polluants au monde (notamment au niveau des batteries), avec des matières parfois très complexes à recycler, ou impliquant des processus de traitement lourds et très polluants. Selon l'Agence européenne pour l'Environnement, prolonger la durée de vie des smartphones présents sur le marché pour un an seulement permettrait d'économiser jusqu'à 2 millions de tonnes de CO2 en Europe chaque année.

En outre, le reconditionné affiche un avantage sur la vente entre particuliers : il offre des garanties de qualité et de fiabilité. Les appareils sont systématiquement testés, les pièces défectueuses remplacées au besoin et la vente est assurée par une garantie courant de 6 à 24 mois, ce qui rapproche un peu plus le reconditionné de l'expérience d'un achat de produit neuf.

Des avantages pour les acheteurs et les revendeurs

Les acheteurs sont les premiers à bénéficier des bienfaits du reconditionné. Opter pour ce type d'appareil permet en général de bénéficier d'une économie de 30% par rapport à du matériel neuf. Il devient ainsi plus facile de s'offrir un terminal haut de gamme d'une génération précédente que d'accéder au modèle d'entrée de gamme tout juste sorti qui offrira des performances moindres à un prix bien plus élevé.

Le reconditionnement implique un passage au crible des appareils pour garantir leur état esthétique d'un côté, mais également leur plein fonctionnement. Smartphones, tablettes, téléviseurs, ordinateurs, consoles de jeu : les appareils sont inspectés et les revendeurs offrent une garantie qui permet des achats en toute confiance.

En outre, le choix du reconditionné est également un choix éthique : ne pas jouer le jeu de la surconsommation et opter pour une consommation plus responsable et plus durable est un mode de vie qui va grandissant. Il s'agit parfois d'un acte militant pour contribuer à la réduction des déchets électroniques, à la limitation de son empreinte carbone et un geste écologique qui prend de plus en plus de sens auprès d'un nombre grandissant d'utilisateurs.

Ce marché circulaire ne profite pas qu'aux acheteurs : l'envolée du marché du reconditionné profite également aux utilisateurs qui souhaitent se séparer de leurs appareils, et notamment ceux qui ont une approche bien différente et optent plus globalement vers chaque nouvelle génération d'appareils.

Avec des cycles de vie plus courts et l'envie de rester technologiquement à jour, il est nécessaire pour les technophiles de trouver un moyen de financer leurs nouveaux achats. Les plateformes de produits reconditionnés représentent ainsi un filon tout trouvé pour ces utilisateurs qui peuvent revendre leurs appareils facilement, pour pouvoir réinvestir dans les derniers modèles sortis. En choisissant de donner une seconde vie à leurs appareils, ils participent, certes moins directement, mais tout de même, à un cercle plus vertueux pour la planète et l'environnement. Les achats deviennent ainsi un peu plus responsables...

Dans ce sens, un nombre grandissant d'entreprises de renom proposent des programmes de primes à la reprise des anciens appareils pour l'achat de leurs nouveaux modèles, se tournant ainsi vers des spécialistes du reconditionné pour encourager les utilisateurs à prendre part à ce cercle de consommation plus vertueux.

Notons également que certaines marques s'orientent également vers des spécialistes du reconditionné pour écouler leurs stocks d'anciens appareils plutôt que de se tourner vers le recyclage ou de faire face à des invendus.

Un impact positif sur l'environnement

Si le reconditionné prend son envol ces dernières années, c'est aussi et surtout de par la prise de conscience des individus, mais également des gouvernements de la nécessité de mieux maîtriser les déchets électroniques, la surproduction et la surconsommation qui en découle.

La production de dispositifs neufs est un processus extrêmement gourmand en ressources : matières premières, métaux rares, processus de fabrication, acheminement, stockage, énergies... Selon un rapport de l'ADEME (Agence de la transition écologique), la fabrication d'un smartphone neuf génère en moyenne 80 kg de CO2. Il devient donc évident qu'il faut étendre la durée de vie de ces appareils, et les multiples vies offertes par le reconditionnement sont une réponse à ces enjeux.

Le reconditionnement a également un impact significatif sur la production des déchets électroniques. On estime à 50 millions de tonnes la production de déchets électroniques à travers le monde chaque année. C'est d'ailleurs ce constat qui a motivé l'Europe à imposer le port USB-C comme port de charge universel avec tous les appareils électroniques depuis cette année. L'Union européenne espère ainsi éviter 11 000 tonnes de déchets électroniques par an liées à la multiplication des chargeurs ou à la perte de chargeurs propriétaires rendant le matériel inutilisable pour les consommateurs.

Enfin le marché du reconditionné s'inscrit dans un modèle économique circulaire qui encourage à proposer des produits faits pour durer, réparés et réutilisés plutôt que remplacés et jetés après une courte période d'utilisation. Ce mode met en avant une économie plus durable, créé de l'emploi et de la valorisation de ressources.